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Украинца Панова перевезли в колонию Омска, известную пытками - родные

Пятница, 8 февраля 2019, 17:06

Осужденного в аннексированном Россией Крыму по "делу украинских диверсантов" украинца Евгения Панова перевезли в исправительную колонию №6 российского Омска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат Панова Игорь Котелянец со ссылкой на информацию, полученную от украинских консулов ​​в России.

"Узнали, что измученного Евгения Панова перевезли в шестую колонию Омска. Сегодня здесь минус 37. Это как конечный пункт его этапа. Здесь он будет ждать свободы. В этих стенах уже сидел один украинский политзаключенный - Дмитрий Штыбликов. Осенью 2018 в колонии произошел бунт. Заключенные протестовали против издевательств и пыток со стороны администрации колонии. Дмитрия оттуда вывезли. Теперь место особо опасного украинца там занял Женя", - написал Котелянец.

"Пока Женя был в СИЗО Омска, мне удалось написать и передать ему письмо через электронную систему ФСИН. Получил ответ. Все у него закончилось, кроме вещей. Болит спина и нога. Лекарства нет, держится на обезболивающем", - добавил он.

Напомним:

  • 6 декабря гражданина Украины Евгения Панова, осужденного к восьми годам колонии строгого режима по делу "украинских диверсантов", этапировали из оккупированного Крыма в Россию (в Краснодар).
  • 5 декабря родственники осужденного Панова сообщили, что он был этапирован в СИЗО Симферополя.
  • "На данный момент неизвестно, с какими процессуальными действиями связано перемещение Панова. У родственников и адвоката украинца пока нет возможности с ним связаться, поскольку он находится на карантине", - говорилось в сообщении.
  • 25 октября Верховный суд России признал законным приговор гражданину Украины Евгению Панову, осужденному к восьми годам колонии строгого режима якобы за подготовку диверсий в оккупированном Крыму.
  • ФСБ России в августе 2016 года объявила о задержании в аннексированном Крыму группы "украинских диверсантов".
  • Российские спецслужбы утверждают, что задержанные Евгений Панов и Андрей Захтей были членами "группы диверсантов", которая якобы планировала совершить теракты на объектах туристической и социальной инфраструктуры полуострова.
  • Власти Украины отрицают российские обвинения в адрес украинцев и называют их "провокацией" российских спецслужб.

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Темы: политзаключенныеРосcия
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