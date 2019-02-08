Украинца Панова перевезли в колонию Омска, известную пытками - родные

Осужденного в аннексированном Россией Крыму по "делу украинских диверсантов" украинца Евгения Панова перевезли в исправительную колонию №6 российского Омска.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат Панова Игорь Котелянец со ссылкой на информацию, полученную от украинских консулов ​​в России.

"Узнали, что измученного Евгения Панова перевезли в шестую колонию Омска. Сегодня здесь минус 37. Это как конечный пункт его этапа. Здесь он будет ждать свободы. В этих стенах уже сидел один украинский политзаключенный - Дмитрий Штыбликов. Осенью 2018 в колонии произошел бунт. Заключенные протестовали против издевательств и пыток со стороны администрации колонии. Дмитрия оттуда вывезли. Теперь место особо опасного украинца там занял Женя", - написал Котелянец.

"Пока Женя был в СИЗО Омска, мне удалось написать и передать ему письмо через электронную систему ФСИН. Получил ответ. Все у него закончилось, кроме вещей. Болит спина и нога. Лекарства нет, держится на обезболивающем", - добавил он.

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