Иск Порошенко против ВВС: суд признал материал однобоким - СМИ

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Пятница, 8 февраля 2019, 20:26

Суд в Лондоне признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание PressGazette.

Кроме того, судья Никклин отказал ВВС в получении разрешения на обжалование его решения.

Украинская правда обратилась за комментарием к администрации президента, но там запрос переадресовали к юристам, представляющим интересы Порошенко в этом деле. После этого УП направила соответствующий запрос  адвокатам Порошенко. В ответ они пообещали прокомментировать эту информацию в ближайшее время.

Напоминаем:

  • В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.
  • В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.
  • В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
  • В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровенной ложью и потребовали  опровержения данной информации.

Украинская правда

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Темы: Порошенко СМИ суд Британия


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