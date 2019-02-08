Иск Порошенко против ВВС: суд признал материал однобоким - СМИ

Суд в Лондоне в ходе предварительного слушания дела признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.

Об этом сообщает издание PressGazette.

Кроме того, судья Никклин отказал ВВС в получении разрешения на обжалование его решения.

"Украинская правда" обратилась за комментарием к администрации президента, но там запрос переадресовали к юристам, представляющим интересы Порошенко в этом деле.

Позже юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента в иске против ВВС, сообщил УП, что Высокий суд Англии признал публикацию издания нанесшей вред репутации Порошенко.

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