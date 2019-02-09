Гнап о снятии кандидатуры: Окончательное решение будет после съезда
Кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявляет, что примет окончательное решение о снятии своей кандидатуры после съезда партии "Сила людей".
Об этом он сказал в комментарии ОПОРЕ в ответ на требование политсовета партии снять свою кандидатуру с выборов из-за скандала с неперечислением средств на нужды армии.
"Я отношусь с уважением к коллегам, которые входят в политсовет, но они не представляют всю партию. Мне известно, что в партийных ячейках есть разные мнения относительно этой ситуации - есть мои оппоненты и есть те, кто меня поддерживают. Поэтому подождем съезда, где каждый сможет высказать свою позицию. После него я окончательно приму свое решение", - сказал Гнап.
По словам экс-журналиста, сейчас он не готов приостановить участие в избирательном процессе.
"Как быть с людьми, которые меня поддержали и хотят, чтобы я вел кампанию? Уверен, что вся эта история не стоит выеденного яйца. С одной стороны, речь идет о недоразумении, а с другой - очевидно, не обошлось без участия моих политических соперников", - отметил он.
Гнап заявил, что еще до скандала предлагал коллегам из "Слідства. Інфо" способ, как решить эту ситуацию, но они перевели ее в публичную плоскость.
"Я предложил перевести остаток средств в виде благотворительного взноса на уставную деятельность общественной организации. Однако уже в течение почти двух суток мне не предоставляют реквизиты соответствующего счета", - объясняет он.
Напомним
- 8 февраля политсовет партии "Сила людей", которая ранее выдвинула Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты, потребовала от него вернуть залоговые 2,5 млн гривен, необходимые для регистрации в ЦИК. Политсовет также обратился к Гнапу с требованием отозвать свою кандидатуру на выборах.
- Ранее вокруг Гнапа разгорелся скандал.
- Коллеги Гнапа заявили, что он не перечислил в 2015 году на нужды армии все 15000 евро, которые тогда получили журналисты "Следствия. Инфо" в качестве премии.
- Сам Гнап это подтвердил и заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.
- Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и 8 февраля завершила регистрацию.
- До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.
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