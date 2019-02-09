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Гнап о снятии кандидатуры: Окончательное решение будет после съезда

Суббота, 9 февраля 2019, 07:50
Гнап о снятии кандидатуры: Окончательное решение будет после съезда

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявляет, что примет окончательное решение о снятии своей кандидатуры после съезда партии "Сила людей".

Об этом он сказал в комментарии ОПОРЕ в ответ на требование политсовета партии снять свою кандидатуру с выборов из-за скандала с неперечислением средств на нужды армии.

"Я отношусь с уважением к коллегам, которые входят в политсовет, но они не представляют всю партию. Мне известно, что в партийных ячейках есть разные мнения относительно этой ситуации - есть мои оппоненты и есть те, кто меня поддерживают. Поэтому подождем съезда, где каждый сможет высказать свою позицию. После него я окончательно приму свое решение", - сказал Гнап.

По словам экс-журналиста, сейчас он не готов приостановить участие в избирательном процессе.

"Как быть с людьми, которые меня поддержали и хотят, чтобы я вел кампанию? Уверен, что вся эта история не стоит выеденного яйца. С одной стороны, речь идет о недоразумении, а с другой - очевидно, не обошлось без участия моих политических соперников", - отметил он.

Гнап заявил, что еще до скандала предлагал коллегам из "Слідства. Інфо" способ, как решить эту ситуацию, но они перевели ее в публичную плоскость.

"Я предложил перевести остаток средств в виде благотворительного взноса на уставную деятельность общественной организации. Однако уже в течение почти двух суток мне не предоставляют реквизиты соответствующего счета", - объясняет он.

Напомним

  • 8 февраля политсовет партии "Сила людей", которая ранее выдвинула Дмитрия Гнапа кандидатом в президенты, потребовала от него вернуть залоговые 2,5 млн гривен, необходимые для регистрации в ЦИК. Политсовет также обратился к Гнапу с требованием отозвать свою кандидатуру на выборах.
  • Ранее вокруг Гнапа разгорелся скандал.
  • Коллеги Гнапа заявили, что он не перечислил в 2015 году на нужды армии все 15000 евро, которые тогда получили журналисты "Следствия. Инфо" в качестве премии.
  • Сам Гнап это подтвердил и заверил, что скоро перечислит эти деньги журналистам. Комментируя скандал, он заявил, что не собирается снимать свою кандидатуру с выборов.
  • Центральная избирательная комиссия зарегистрировала рекордное для Украины количество кандидатов в президенты - 44 человека - и 8 февраля завершила регистрацию.
  • До 7 марта включительно кандидаты могут подать заявление в ЦИК об отказе баллотироваться на пост президента.

Украинская правда

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Темы: Гнапвыборы президента 2019
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