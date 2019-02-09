Гнап о снятии кандидатуры: Окончательное решение будет после съезда

Кандидат в президенты Дмитрий Гнап заявляет, что примет окончательное решение о снятии своей кандидатуры после съезда партии "Сила людей".

Об этом он сказал в комментарии ОПОРЕ в ответ на требование политсовета партии снять свою кандидатуру с выборов из-за скандала с неперечислением средств на нужды армии.

"Я отношусь с уважением к коллегам, которые входят в политсовет, но они не представляют всю партию. Мне известно, что в партийных ячейках есть разные мнения относительно этой ситуации - есть мои оппоненты и есть те, кто меня поддерживают. Поэтому подождем съезда, где каждый сможет высказать свою позицию. После него я окончательно приму свое решение", - сказал Гнап.

По словам экс-журналиста, сейчас он не готов приостановить участие в избирательном процессе.

"Как быть с людьми, которые меня поддержали и хотят, чтобы я вел кампанию? Уверен, что вся эта история не стоит выеденного яйца. С одной стороны, речь идет о недоразумении, а с другой - очевидно, не обошлось без участия моих политических соперников", - отметил он.

Гнап заявил, что еще до скандала предлагал коллегам из "Слідства. Інфо" способ, как решить эту ситуацию, но они перевели ее в публичную плоскость.

"Я предложил перевести остаток средств в виде благотворительного взноса на уставную деятельность общественной организации. Однако уже в течение почти двух суток мне не предоставляют реквизиты соответствующего счета", - объясняет он.

Напомним