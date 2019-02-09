Вышинскому продлили арест до апреля

Херсонский городской суд продлил до 8 апреля арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Как пишет Радио Свобода, защита собирается обжаловать такое решение суда.

Доманский также подал апелляцию в Верховный суд Украины на содержание Вышинского под стражей.

Напомним: