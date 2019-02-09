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Вышинскому продлили арест до апреля

Суббота, 9 февраля 2019, 08:05

Херсонский городской суд продлил до 8 апреля арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Как пишет Радио Свобода, защита собирается обжаловать такое решение суда.

Доманский также подал апелляцию в Верховный суд Украины на содержание Вышинского под стражей.

Напомним:

  • 17 января Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 16 февраля.
  • В мае 2018 года Вышинского задержали и огласили ему подозрение в государственной измене.
  • Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • 6 июля подозреваемому в госизмене Вышинскому сообщилио подозрении в незаконном хранении оружия.
  • 25 сентября 2018 года СБУ сообщила, что планирует объявить новые подозрения по делу Вышинского.
  • 14 января стало известно, что следствие завершило досудебное расследование в уголовном производстве против Вышинского и предоставило доступ к материалам досудебного расследования.

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Темы: Вышинский
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