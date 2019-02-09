Вышинскому продлили арест до апреля

30 просмотров
Суббота, 9 февраля 2019, 09:05

Херсонский городской суд продлил до 8 апреля арест руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому, которого обвиняют в государственной измене.

Об этом сообщил его адвокат Андрей Доманский.

Как пишет Радио Свобода, защита собирается обжаловать такое решение суда.

Доманский также подал апелляцию в Верховный суд Украины на содержание Вышинского под стражей.

Напомним:

  • 17 января Херсонский городской суд продлил срок содержания под стражей руководителю "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому до 16 февраля.
  • В мае 2018 года Вышинского задержали и огласили ему подозрение в государственной измене.
  • Следствие считает, что информация на сайте "РИА Новости-Украина" содержала призывы, направленные на ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.
  • 17 мая Херсонский городской суд арестовал Вышинского.
  • 6 июля подозреваемому в госизмене Вышинскому сообщилио подозрении в незаконном хранении оружия.
  • 25 сентября 2018 года СБУ сообщила, что планирует объявить новые подозрения по делу Вышинского.
  • 14 января стало известно, что следствие завершило досудебное расследование в уголовном производстве против Вышинского и предоставило доступ к материалам досудебного расследования.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Вышинский


powered by lun.ua
По теме
ГПУ проводит обыски у защитника Вышинского и других адвокатов 17 января 2019, 10:16
Главу "РИА Новости Украина" повезут судить в Киев 15 января 2019, 14:38
Прокуратура завершила досудебное расследование дела Вышинского 14 января 2019, 17:22
Все новости
Главные новости
ООС: Боевики били из минометов и гранатометов, 1 погибший, 2 раненых
Трамп объявил дату и место второго саммита с Ким Чен Ыном
Манафорт продолжал работу в Украине в 2018 году - WP
Оккупационные власти Крыма хотят забрать единственный храм ПЦУ в Симферополе - Зоря
Все новости
исследование

Пиво после вина или вино после пива?

улыбнитесь!

12 веселых комиксов о наших буднях

исследование

Пациенты, которые не меняют своего врача, живут дольше

мнение

Почему дочь Ярослава Мудрого неправильно называть Анной Русской

Поиск по сайту
Архив
Весь архів