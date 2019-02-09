Гуайдо не исключает военного вторжения США в Венесуэлу

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вторжения США в южноамериканскую страну.

Как пишет "Немецкая волна", об этом он сказал в интервью агентству AFP 8 февраля.

Гуайдо заявил, что сделает "все необходимое" для спасения человеческих жизней.

В то же время он охарактеризовал возможное вторжение Соединенных Штатов как "очень щекотливую тему".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал военное вмешательство в ситуацию "одним из вариантов".

Напомним: