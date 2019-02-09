Гуайдо не исключает военного вторжения США в Венесуэлу

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Суббота, 9 февраля 2019, 09:24

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо не исключает военного вторжения США в южноамериканскую страну.

Как пишет "Немецкая волна", об этом он сказал в интервью агентству AFP 8 февраля.

Гуайдо заявил, что сделает "все необходимое" для спасения человеческих жизней.

В то же время он охарактеризовал возможное вторжение Соединенных Штатов как "очень щекотливую тему".

Ранее президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал военное вмешательство в ситуацию "одним из вариантов".

Напомним:

  • 3 февраля президент США Дональд Трамп в интервью телекомпании CBS назвал военное вмешательство в ситуацию в Венесуэле "одним из вариантов".
  • В прошлом месяце несколько стран во главе с Соединенными Штатами признали временным президентом страны Хуана Гуайдо, президента Национального собрания Венесуэлы.
  • В ответ Мадуро, которого США объявили нелегитимным, заявил, что разрывает дипломатические отношения с Соединенными Штатами, и приказал американским дипломатам покинуть страну в течение 72 часов. Он также приказал венесуэльским дипломатам покинуть США.
  • Позже министерство иностранных дел Венесуэлы опубликовало заявление о прекращении этих выдворений и предложило провести переговоры с США.
  • Европейский парламент признал Хуана Гуайдо законным временным президентом Венесуэлы в соответствии с Конституцией страны.
  • ЕС призвал как можно скорее провести досрочные выборы в Венесуэле, в противном случае пообещал признать лидера оппозиции в качестве руководителя страны.
  • Мадуро категорически отклонил призыв европейских стран назначить досрочные выборы президента, после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя временным лидером страны.
  • Мадуро заявил, что не исключает, что в результате политического кризиса в Венесуэле вспыхнет гражданская война.

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Темы: Венесуэла


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