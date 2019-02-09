Суд в Англии признал ущерб для репутации Порошенко от статьи ВВС - юрист

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Суббота, 9 февраля 2019, 14:44

Юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, заявляет, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.

Об этом говорится в комментарии Аткинса от 8 февраля, переданном "Украинской правде".

"Президент Порошенко очень доволен решением Высокого суда Англии, который установил, что публикация ВВС относительно него нанесла серьезный ущерб его репутации и отверг попытку ВВС уменьшить вредное воздействие своего материала", - отметил юрист.

Он отметил, что Порошенко изначально назвал публикацию полностью неправдивой и продолжать делать все необходимое для защиты своей репутации.

Напоминаем:

  • 8 февраля издание PressGazette сообщило, что суд в Лондоне признал однобоким материал ВВС, в котором говорилось о том, что посредники украинского президента Петра Порошенко заплатили минимум 400 тысяч долларов за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом.
  • В 2018 году президент Петр Порошенко подал иск против ВВС за клевету из-за материала о том, что посредники украинского руководителя заплатили менее $400 тысяч за первую его встречу с Дональдом Трампом.
  • В иске говорится, что BBC отказалось опубликовать опровержение или извинение, и эта история остается доступной на сайте BBC.
  • В материале BBC говорилось, что личный адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн получил секретный платеж в размере 400 или 600 тысяч долларов от посредников Порошенко за организацию первой встречи между ним и Дональдом Трампом в июне 2017 года.
  • В администрации Порошенко назвали публикацию ВВС откровеннойложью и потребовали  опровержения данной информации.

Украинская правда

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Темы: Порошенко СМИ


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