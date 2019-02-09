Суд в Англии признал ущерб для репутации Порошенко от статьи ВВС - юрист

Юрист компании Atkins Thomson Solicitors Грэхем Аткинс, представляющий интересы президента Петра Порошенко в иске против ВВС, заявляет, что Высокий суд Англии признал публикацию издания такой, что нанесла вред репутации Порошенко.

Об этом говорится в комментарии Аткинса от 8 февраля, переданном "Украинской правде".

"Президент Порошенко очень доволен решением Высокого суда Англии, который установил, что публикация ВВС относительно него нанесла серьезный ущерб его репутации и отверг попытку ВВС уменьшить вредное воздействие своего материала", - отметил юрист.

Он отметил, что Порошенко изначально назвал публикацию полностью неправдивой и продолжать делать все необходимое для защиты своей репутации.

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