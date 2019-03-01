Турчинов: Нужно убрать из законов "гендер", чтобы сохранить страну

Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что из украинского законодательства надо убрать термин "гендер", вернуться к термину "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.

Об этом он заявил на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи 1 марта.

"Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада? Для этого есть только один исторический опыт – строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь единственно возможный для величия и процветания", - сказал Турчинов.

По его словам, в основе этого фундамента должна быть вера, ответственность и семья.

"Семья – это благословенное единение мужчины и женщины для продолжения жизни и существования человечества. Эта позиция четко прописана в Конституции нашей страны. Поэтому попытки подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два изначально человеческих пола сотней вымышленных гендеров противоречат нашей Конституции, христианской морали и являются наступлением на традиционные для нашей страны ценности", - сказал Турчинов.

"Крепкая полноценная семья, способная родить детей, – сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее нашей страны", - добавил секретарь СНБО.

По его словам, сегодня "прикрываясь защитой прав человека, обществу навязывают идеологический антихристианский штамп".

"Мы должны убрать идеологемы из наших законов, восстановив использование термина "пол" вместо навязанного нам искусственного термина "гендер"", - подчеркнул Турчинов.

"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики. Убежден, что все эти задачи мы способны вместе реализовать, сохраняя стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции. Более того – помогая странам ЕС сохранить христианский фундамент, который в свое время стал основой их развития и безопасности", - подытожил Турчинов.

Для справки.

Пол определяет, является человек мужчиной или женщиной, он обусловлен ​​структурой генов и является понятием биологическим.

Гендер (половая роль) – понятие культурное и социальное. Оно определяет черты характера и особенности поведения, которые считают характерными для мужчин и женщин в определенном обществе.

Гендерная идентичность – это ощущение человеком своего пола независимо от того, является он биологически женщиной или мужчиной. Гендерная идентичность формируется в процессе воспитания и социализации.

Напомним: