Турчинов: Нужно убрать из законов "гендер", чтобы сохранить страну
Секретарь СНБО Александр Турчинов заявляет, что из украинского законодательства надо убрать термин "гендер", вернуться к термину "мужской и женский пол" и развивать "полноценную семью", чтобы защитить Украину от разрушения и морального упадка.
Об этом он заявил на заседании IV Всеукраинского Форума Семьи 1 марта.
"Как можно сохранить нашу страну, наш народ от разрушения, деморализации, аморального распада? Для этого есть только один исторический опыт – строить страну на вечных евангельских ценностях. Только этот путь единственно возможный для величия и процветания", - сказал Турчинов.
По его словам, в основе этого фундамента должна быть вера, ответственность и семья.
"Семья – это благословенное единение мужчины и женщины для продолжения жизни и существования человечества. Эта позиция четко прописана в Конституции нашей страны. Поэтому попытки подменить в украинском законодательстве, нормативно-правовых актах два изначально человеческих пола сотней вымышленных гендеров противоречат нашей Конституции, христианской морали и являются наступлением на традиционные для нашей страны ценности", - сказал Турчинов.
"Крепкая полноценная семья, способная родить детей, – сегодня становится одним из важнейших факторов национальной безопасности, от которого зависит выживание и будущее нашей страны", - добавил секретарь СНБО.
По его словам, сегодня "прикрываясь защитой прав человека, обществу навязывают идеологический антихристианский штамп".
"Мы должны убрать идеологемы из наших законов, восстановив использование термина "пол" вместо навязанного нам искусственного термина "гендер"", - подчеркнул Турчинов.
"Развитие и защита института семьи должны стать приоритетом государственной политики. Убежден, что все эти задачи мы способны вместе реализовать, сохраняя стратегический приоритет европейской и евроатлантической интеграции. Более того – помогая странам ЕС сохранить христианский фундамент, который в свое время стал основой их развития и безопасности", - подытожил Турчинов.
Для справки.
Пол определяет, является человек мужчиной или женщиной, он обусловлен структурой генов и является понятием биологическим.
Гендер (половая роль) – понятие культурное и социальное. Оно определяет черты характера и особенности поведения, которые считают характерными для мужчин и женщин в определенном обществе.
Гендерная идентичность – это ощущение человеком своего пола независимо от того, является он биологически женщиной или мужчиной. Гендерная идентичность формируется в процессе воспитания и социализации.
Напомним:
- В июне 2018 года правозащитники призывали ректора Национального педагогического университета имени Драгоманова уволить жену секретаря СНБО Анну Турчинову с должности декана факультета естественно-географического образования и экологии из-за гомофобии.
- Поводом для этого стали блог Турчиновой под названием "Гомодиктатура. Часть 1. Как развращать детей", в котором она выступила с критикой антидискриминационных поправок в школьные учебники, рекомендованных Министерством образования и науки, а также на ее интервью "Громадському", где она заявила, что ЛГБТ-люди являются "отклонением от нормы ", гомосексуальность – болезнью, а "дискриминации женщин в Украине не существует".
- Турчинов назвал призыв уволить его жену "агрессией и правовой ограниченностью".
- В декабре 2018 года Ивано-Франковский облсовет обратился к центральной власти с просьбой защитить украинскую семью от геев.
- На это отреагировала правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики Екатерина Левченко. Она заявила, что такие обращения угрожают национальной безопасности страны и пообещала обратиться по этому поводу в Службу безопасности Украины.
- Турчинов заступился за франковских депутатов и подверг сокрушительной критике Екатерину Левченко.
- В январе 2019 года ОО "Институт религиозной свободы" уверял, что 160 религиозных и 130 общественных организаций поддерживают позицию секретаря СНБО Александра Турчинова касательно нетерпимости к геям.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua