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Садовый рассказал, как встречался с Зеленским

Пятница, 1 марта 2019, 18:45
Садовый рассказал, как встречался с Зеленским

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что несколько дней назад встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.

Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был "достаточно мировоззренческий разговор" с Зеленским.

"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый.

Напомним:

  • 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что откажется от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
  • Садовый говорит, что на его решение снять свою кандидатуру с выборов повлиял скандал с хищениями в оборонке, отмена статьи о незаконном обогащении и социологические рейтинги.
  • Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.

Украинская правда
Темы: ЗеленскийСадовыйвыборы президента 2019
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