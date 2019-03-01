Садовый рассказал, как встречался с Зеленским
Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что несколько дней назад встретился с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским в Киеве.
Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".
"Правда, мы договорились о встрече еще заранее. Говорили о будущем Украины. Владимир имеет сегодня достаточно высокий рейтинг, поэтому мне важно понимать, что он думает, какими будут его шаги", - отметил Садовый.
Мэр Львова сказал, что Зеленский ему ничего не предлагал и не просил о поддержке. По словам Садового, у него был "достаточно мировоззренческий разговор" с Зеленским.
"Мы пили себе кофе, я ему рассказывал о встрече в Одессе с Куртом Волкером, о своем разговоре с Дональдом Туском. Он мне рассказывал, что господин Курт приезжал к нему с послом США. То есть это был такой просто приятный разговор", - утверждает Садовый.
Напомним:
- 1 марта кандидат в президенты Андрей Садовый заявил, что откажется от участия в выборах в пользу Анатолия Гриценко.
- Садовый говорит, что на его решение снять свою кандидатуру с выборов повлиял скандал с хищениями в оборонке, отмена статьи о незаконном обогащении и социологические рейтинги.
- Согласно последним данным соцопросов, если Гриценко выйдет во второй тур, то имеет шанс победить Юлию Тимошенко и Петра Порошенко.