ООС: Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"
За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединский.
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела подразделений украинских войск из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная, а из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.
Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.
По состоянию на 7:00 10 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.
Напоминаем:
- С полночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.
- По сообщению штаба ООС, в тот же день был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua