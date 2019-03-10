ООС: Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"

За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела подразделений украинских войск из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная, а из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 10 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напоминаем: