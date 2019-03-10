ООС: Оккупанты трижды нарушили режим "тишины"

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Воскресенье, 10 марта 2019, 08:00

За прошедшие сутки российские оккупационные войска трижды нарушили режим прекращения огня, два раза применив запрещенное Минскими договоренностями вооружение.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг стрелял из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединский.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил два обстрела подразделений украинских войск из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная, а из стрелкового оружия - в пределах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станица Луганская.

Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет.

По состоянию на 7:00 10 марта обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

Напоминаем:

  • С полночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.
  • По сообщению штаба ООС, в тот же день был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков.

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Темы: ООС боевые действия


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