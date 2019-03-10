Прорыв к Порошенко в Черкассах: пострадавших полицейских уже 22

В результате столкновения, которое произошло в субботу при попытке представителей Нацкорпуса прорваться на выступление президента Петра Порошенко в Черкассах, пострадали 22 работника полиции.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции по состоянию на 9 утра воскресенья.

"По состоянию на 9 часов утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. 19 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.

Напомним: