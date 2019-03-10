Прорыв к Порошенко в Черкассах: пострадавших полицейских уже 22
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Воскресенье, 10 марта 2019, 11:27
В результате столкновения, которое произошло в субботу при попытке представителей Нацкорпуса прорваться на выступление президента Петра Порошенко в Черкассах, пострадали 22 работника полиции.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции по состоянию на 9 утра воскресенья.
"По состоянию на 9 часов утра в больницу обратилось 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновения. 19 из них госпитализированы", - говорится в сообщении.
Напомним:
- В субботу представители Нацкорпуса устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
- Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- После этого представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где находился в субботу президент и пытались прорваться к нему во время выступления возле дворца Дружбы народов.
- В полиции в субботу вечером заявили ,что вследствие попытки представителей Нацкорпуса прорваться к президенту Петру Порошенко во время выступления в Черкассах пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
- По факту событий в Черкассах открыто уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.
Украинская правда
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