В Венесуэле из-за отсутствия электричества умирают больные
Воскресенье, 10 марта 2019, 11:44
15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
Об этом сообщает Коалиция организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rights group, пишет Радио Свобода.
Руководитель сообщества Франциско Валенсия 9 марта сообщил, что сейчас в гемодиализе в Венесуэле нуждаются больше 10 тысяч пациентов.
"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечения приговаривает их к смерти", - написал он в Twitter.
Накануне также были сообщения от венесуэльских политиков о смертях в других больницах из-за отсутствия электричества.
Напомним:
- 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте.
- 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
- Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.