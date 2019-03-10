В Венесуэле из-за отсутствия электричества умирают больные

15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.

Об этом сообщает Коалиция организаций за право на здоровье и жизнь Codevida health rights group, пишет Радио Свобода.

Руководитель сообщества Франциско Валенсия 9 марта сообщил, что сейчас в гемодиализе в Венесуэле нуждаются больше 10 тысяч пациентов.

"В Венесуэле существует 129 пунктов для диализа, обслуживающих 10 200 человек, отсутствие услуг по водоснабжению, электроэнергии и лечения приговаривает их к смерти", - написал он в Twitter.

Накануне также были сообщения от венесуэльских политиков о смертях в других больницах из-за отсутствия электричества.

Напомним: