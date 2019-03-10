В Москве задержали участников митинга против изоляции интернета
В Москве на проспекте Сахарова задержали 15 участников согласованного митинга против изоляции русского интернета.
Об этом они сами сообщили ОВД-Инфо.
Отмечается, что задержания прошли еще до начала мероприятия. Активисты готовились к митингу и раздавали шарики на входе.
Задержанных привезли в отдел полиции по Красносельскому району.
"На данный момент нам известно о 15-и задержанных. Трое из них несовершеннолетние, их отделили от остальных активистов", - сообщает издание.
Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не "кровавый", а "идиотский". pic.twitter.com/lk4UmeWTj7— Alexey Navalny (@navalny) 10 березня 2019 р.
Как сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный в Twitter, перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством", изъяли их и погрузили в полицейский автобус.
Напомним:
- В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе Интернета в России.
- 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".
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