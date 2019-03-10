В Москве задержали участников митинга против изоляции интернета

1292 просмотра
Воскресенье, 10 марта 2019, 13:17

В Москве на проспекте Сахарова задержали 15 участников согласованного митинга против изоляции русского интернета.

Об этом они сами сообщили ОВД-Инфо.

Отмечается, что задержания прошли еще до начала мероприятия. Активисты готовились к митингу и раздавали шарики на входе.

Задержанных привезли в отдел полиции по Красносельскому району.

"На данный момент нам известно о 15-и задержанных. Трое из них несовершеннолетние, их отделили от остальных активистов", - сообщает издание.

Как сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный в Twitter, перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством", изъяли их и погрузили в полицейский автобус.

Напомним:

  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект о комплексе организационных, административных и технических мероприятий по защите и устойчивой работе Интернета в России.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия интернет


powered by lun.ua
По теме
Гиркин продает медаль за аннексию Крыма 10 марта 2019, 09:10
Президент Латвии призвал ЕС противостоять России 10 марта 2019, 07:39
Новая военная доктрина РФ: подготовка к масштабной войне 9 марта 2019, 23:03
Все новости
Главные новости
Во Львове ветром сорвало крышу дома, ГСЧС предупреждает о сильном ветре
Прорыв к Порошенко в Черкассах: пострадавших полицейских уже 22
В Эфиопии разбился пассажирский самолет, 157 погибших
Российские тролли в соцсетях меняют стратегию по вмешательству в выборы
Все новости
исследование

Просмотр телевизору больше не приносит Украинский радости

Культура

Мир крымскотатарских орнаментов Рустема Скибина

интервью

Как это – руководить спутниками?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів