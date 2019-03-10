В Москве задержали участников митинга против изоляции интернета

В Москве на проспекте Сахарова задержали 15 участников согласованного митинга против изоляции русского интернета.

Об этом они сами сообщили ОВД-Инфо.

Отмечается, что задержания прошли еще до начала мероприятия. Активисты готовились к митингу и раздавали шарики на входе.

Задержанных привезли в отдел полиции по Красносельскому району.

"На данный момент нам известно о 15-и задержанных. Трое из них несовершеннолетние, их отделили от остальных активистов", - сообщает издание.

Перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством". Изъяли их и погрузили в полицейский автобус. То есть арестовали воздушные шары. Наилучшее название путинского режима, конечно, не "кровавый", а "идиотский". pic.twitter.com/lk4UmeWTj7 — Alexey Navalny (@navalny) 10 березня 2019 р.

Как сообщил российский оппозиционер Алексей Навальный в Twitter, перед митингом в защиту интернета полицейские объявили воздушные шары "беспилотным летательным средством", изъяли их и погрузили в полицейский автобус.

Напомним: