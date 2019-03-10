Гриценко считает, что "вражду" между СБУ и полицией заложил Порошенко

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Воскресенье, 10 марта 2019, 16:49

Кандидат в президенты на выборах 2019 года Анатолий Гриценко считает, что Служба безопасности Украины и Нацполиция находятся в состоянии вражды, которая заложена действующим президентом Петром Порошенко.

Такое мнение Гриценко высказал в эфире телеканала ZIK, сообщает пресс-служба политика.

"Две силовые структуры - СБУ на Нацполиция - в состоянии вражды. ... Эта вражда заложена лично гарантом", - заявил Гриценко.

Он добавил, что с июля против ключевых кандидатов в президенты "организуются провокации с участием СБУ".

"Полиция, сопровождает меня как кандидата, когда они выводят провокатора, тот достает удостоверение СБУ. Но офицеры как со стороны полиции, так и СБУ, не хотят быть втянутыми в эти грязные игры. В любой службе еще есть достойные люди, они пытаются заблаговременно нас предупреждать о провокации", - сообщил Гриценко.

"Порошенко должен осознать, что незаконное использование силовиков - это красная линия, за которую он заступает", - добавил он.

Ранее Гриценко заявил, что главным организатором провокаций против него в Одессе является Юрий Федоров - генерал-майор, руководитель личной охраны Петра Порошенко, доверенное лицо президента в силовых структурах. По линии СБУ Гриценко назвал Виктора Кононенко - генерал-лейтенанта и замглавы СБУ.

Украинская правда

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Темы: выборы президента 2019 Гриценко Порошенко СБУ полиция


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