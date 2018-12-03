Соратник Гриценка розкрив імена нападників на політика і звинуватив СБУ

Соратник лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка Єгор Фірсов стверджує, що за нападом на активістів цієї політсили в Одесі стоїть Служба безпеки.

Про це він пише 3 грудня своєму блозі на "Українській правді", називаючи прізвища п'ятьох нападників.

"Важлива інформація з приводу нападу на Гриценка й активістів партії "Громадянська позиція". Особи п'ятьох нападників вже встановлено, їх затримали. Щодо чотирьох пройшов суд, який відправив їх під домашній арешт з електронними браслетами. П'ятого судитимуть сьогодні", – пише Фірсов.

За даними нардепа, прізвища нападників: Олександр Капшін, Рамзан Тагіров, Володимир Куляба, Богдан Іванченко й Андрій Іванов.

"Перші двоє досить відомі в певних колах Одеси. Капшін є учасником місцевого рейкового "Автомайдану", пов'язаного з Резвушкіним і мером Трухановим", - пише Фірсов.

За його словами, Тагірова називають рейдером, організатором погромів на будівництвах.

"У мережі можна знайти матеріали, які розповідають про подвиги цих "активістів" – напад на будівельні майданчики, наїзди на нелегальні зали ігрових автоматів і спроби кришування таких закладів та інші замовні руху. І ось до цих подвигів додався ще один – напад на кандидата в президенти", – пише екс-нардеп.

Фірсов стверджує, що за його інформацією, нападники на Гриценка "діяли за вказівкою СБУ".

"До речі, СБУ займалася й іншими провокаціями проти Анатолія Степановича в Харкові, Дніпрі, Вінниці та інших областях. Всі імена відомі й, сподіваюся, скоро будуть названі", – резюмує політик.

"Українська правда" звернулася за коментарем до СБУ та правоохоронців.

Як повідомлялося, 28 листопада близько 30 людей в масках напали на лідера партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка та його однопартійців в Одесі.

Гриценко поклав відповідальність за напад на нього з соратниками в Одесі на президента Петра Порошенка.

У партії "Блок Петра Порошенка" заявили, що вимагають від правоохоронних органів швидкого розслідування хуліганських дій щодо Гриценка, а його самого звинуватили у чорному піарі.

30 листопада міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що п'ятеро нападників на Гриценка впізнані і затримані Національною поліцією, а ще щодо 12 осіб будуть прийняті процесуальні рішення.

Гриценко раніше оголосив про намір брати участь у президентських виборах у березні 2019 року.

Читайте також: "Урки". Як Одеса перетворюється на "кримінальну республіку"

Журналісти програми "Схеми" писали, що мери міст України тримають "приватні армії" для захисту від активістів.

За даними видання, в Одесі комунальна установа "Муніципальна варта" застосовує силу до мешканців міста, які проявляють свою активну громадянську позицію.