Адвокат: Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

Одному из задержанных участников столкновений в Черкассах - представителю "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку - инкриминируют три статьи Уголовного кодекса.

Об этом на акции "Нацкорпуса" под отделением полиции в Черкассах сообщил его адвокат.

"Он был задержан в порядке ст.208 УПК, никаких подозрений ему никто не предъявлял. Из документов, которые получила сторона защиты, крминальне производства открыты по признакам ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.4 ст.296 (Хулиганство), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины ", - сообщил защитник Кухарчука.

Адвокат заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК.

Также защитник заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК и добавил, что Кухарчук был задержан не во время осуществления "правонарушения", как того требует УПК, и не сразу после этого, а через 15 часов.

Он добавил, что во время задержания Кухарчук получил телесные повреждения: "У него повреждено плечо, его одежда разорвана", заявил защитник.

"Насколько мне известно, всех лиц, которые были задержаны вместе с ним, уже отпустили ... Когда людей задерживают в другой области (Кухарчука задержаи за пределами Черкасской обл. - ред.), надевают мешки на голову и везут в Черкассы - это не является "добровольным согласием лица на посещение райотдела полиции". Они были похищены и задержаны. В действиях правоохранителей усматриваются признаки ст.271 УК "заведомо незаконное задержание", - добавил адвокат.

В настоящее время, по его словам, Кухарчука держат в ИВС, как задержанного на 72 часа по решению следователя.

Напомним,