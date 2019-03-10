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Адвокат: Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи

Воскресенье, 10 марта 2019, 21:05

Одному из задержанных участников столкновений в Черкассах - представителю "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку - инкриминируют три статьи Уголовного кодекса.

Об этом на акции "Нацкорпуса" под отделением полиции в Черкассах сообщил его адвокат.

"Он был задержан в порядке ст.208 УПК, никаких подозрений ему никто не предъявлял. Из документов, которые получила сторона защиты, крминальне производства открыты по признакам ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.4 ст.296 (Хулиганство), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины ", - сообщил защитник Кухарчука.

Адвокат заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК.

Также защитник заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК и добавил, что Кухарчук  был задержан не во время осуществления "правонарушения", как того требует УПК, и не сразу после этого, а через 15 часов.

Он добавил, что во время задержания Кухарчук получил телесные повреждения: "У него повреждено плечо, его одежда разорвана", заявил защитник.

"Насколько мне известно, всех лиц, которые были задержаны вместе с ним, уже отпустили ... Когда людей задерживают в другой области (Кухарчука задержаи за пределами Черкасской обл. - ред.), надевают мешки на голову и везут в Черкассы - это не является "добровольным согласием лица на посещение райотдела полиции". Они были похищены и задержаны. В действиях правоохранителей усматриваются признаки ст.271 УК "заведомо незаконное задержание", - добавил адвокат.

В настоящее время, по его словам, Кухарчука держат в ИВС, как задержанного на 72 часа по решению следователя.

Напомним,

  • В субботу представители Нацкорпусу устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителей.
  • Позже представители Нацкорпусу отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время его выступления со сцены. Между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения. 
  • В полиции заявили, что в результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
  • По факту событий в Черкассах было начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
  • Позже в полиции заявили, что количество пострадавших правоохранителей возросло до 22.
  • 10 марта двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах задержали, дома у них проводились обыски.
  • В "Национальном корпусе" заявили об исчезновении пяти активистов.

Украинская правда

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Темы: Черкассынационалистыполиция
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