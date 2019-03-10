Адвокат: Участнику столкновений в Черкассах инкриминируют три статьи
Одному из задержанных участников столкновений в Черкассах - представителю "Нацкорпуса" Дмитрию Кухарчуку - инкриминируют три статьи Уголовного кодекса.
Об этом на акции "Нацкорпуса" под отделением полиции в Черкассах сообщил его адвокат.
"Он был задержан в порядке ст.208 УПК, никаких подозрений ему никто не предъявлял. Из документов, которые получила сторона защиты, крминальне производства открыты по признакам ч.2 ст.345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа), ч.4 ст.296 (Хулиганство), ч.1 ст.294 (Массовые беспорядки) Уголовного кодекса Украины ", - сообщил защитник Кухарчука.
Адвокат заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК.
Также защитник заявил, что задержание его подзащитного было совершено с грубым нарушением требований УПК и добавил, что Кухарчук был задержан не во время осуществления "правонарушения", как того требует УПК, и не сразу после этого, а через 15 часов.
Он добавил, что во время задержания Кухарчук получил телесные повреждения: "У него повреждено плечо, его одежда разорвана", заявил защитник.
"Насколько мне известно, всех лиц, которые были задержаны вместе с ним, уже отпустили ... Когда людей задерживают в другой области (Кухарчука задержаи за пределами Черкасской обл. - ред.), надевают мешки на голову и везут в Черкассы - это не является "добровольным согласием лица на посещение райотдела полиции". Они были похищены и задержаны. В действиях правоохранителей усматриваются признаки ст.271 УК "заведомо незаконное задержание", - добавил адвокат.
В настоящее время, по его словам, Кухарчука держат в ИВС, как задержанного на 72 часа по решению следователя.
Напомним,
- В субботу представители Нацкорпусу устроили в центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
- Во время акции произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителей.
- Позже представители Нацкорпусу отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорваться к нему во время его выступления со сцены. Между участниками акции и правоохранителями произошли столкновения.
- В полиции заявили, что в результате столкновений пострадали 15 полицейских, в том числе начальник ГУНП в Черкасской области Валерий Лютый.
- По факту событий в Черкассах было начато уголовное производство по ч.2 ст.345 и ч.4 ст.296 УК Украины.
- Позже в полиции заявили, что количество пострадавших правоохранителей возросло до 22.
- 10 марта двух подозреваемых в организации столкновений с полицией в Черкассах задержали, дома у них проводились обыски.
- В "Национальном корпусе" заявили об исчезновении пяти активистов.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua