"Блэкаут" в Венесуэле: Гуайдо призвал парламент объявить чрезвычайное положение

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент страны, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

Об этом он заявил 10 марта, передает DW со ссылкой на dpa.

По его словам, парламенту следует собраться на внеочередное заседание в понедельник и объявить чрезвычайное положение.

Гуайдо также вновь призвал военных страны перейти на сторону оппозиции.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз заявил, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.

Он добавил, что его правительство работает над восстановлением стабильного снабжения.

Между тем, вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлен в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии.

"В понедельник будут приостановлены занятия в школах и работа в офисах и предприятиях", - написал он в Twitter.

el Gob Bolivariano decidió la suspensión de clases y actividades laborales mañana lunes 11 de marzo, para derrotar todas y todos, con la fuerza de la verdad y la vida, el brutal ataque terrorista contra el pueblo. Juntos seremos victoriosos — Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 10 березня 2019 р.

Напомним: