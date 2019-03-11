"Блэкаут" в Венесуэле: Гуайдо призвал парламент объявить чрезвычайное положение
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент страны, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.
Об этом он заявил 10 марта, передает DW со ссылкой на dpa.
По его словам, парламенту следует собраться на внеочередное заседание в понедельник и объявить чрезвычайное положение.
Гуайдо также вновь призвал военных страны перейти на сторону оппозиции.
Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз заявил, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.
Он добавил, что его правительство работает над восстановлением стабильного снабжения.
Между тем, вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлен в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии.
"В понедельник будут приостановлены занятия в школах и работа в офисах и предприятиях", - написал он в Twitter.
el Gob Bolivariano decidió la suspensión de clases y actividades laborales mañana lunes 11 de marzo, para derrotar todas y todos, con la fuerza de la verdad y la vida, el brutal ataque terrorista contra el pueblo. Juntos seremos victoriosos— Jorge Rodríguez (@jorgerpsuv) 10 березня 2019 р.
Напомним:
- 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
- 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте.
- 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
- Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.