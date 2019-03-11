"Блэкаут" в Венесуэле: Гуайдо призвал парламент объявить чрезвычайное положение

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Понедельник, 11 марта 2019, 04:18

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал возглавляемый им парламент страны, Национальную ассамблею, объявить чрезвычайное положение в связи с масштабными отключениями электроэнергии, которые длятся с 7 марта.

Об этом он заявил 10 марта, передает DW со ссылкой на dpa.

По его словам, парламенту следует собраться на внеочередное заседание в понедельник и объявить чрезвычайное положение.

Гуайдо также вновь призвал военных страны перейти на сторону оппозиции.

Вместе с тем президент Венесуэлы Николас Мадуро в очередной раз заявил, что отключение электричества - результат хакерских атак из США.

Он добавил, что его правительство работает над восстановлением стабильного снабжения.

Между тем, вице-президент Венесуэлы Хорхе Родригес заявил о том, что понедельник, 11 марта, объявлен в стране дополнительным выходным из-за отключения электроэнергии.

"В понедельник будут приостановлены занятия в школах и работа в офисах и предприятиях", - написал он в Twitter.

Напомним:

  • 15 венесуэльцев с тяжелыми болезнями почек умерли из-за невозможности проведения им процедуры гемодиализа во время масштабного отключения электроэнергии в стране.
  • 7 марта вышла из строя главная гидроэлектростанция Венесуэлы. Частично электричество появлялась в столице страны Каракасе 8 марта, но большинство страны остается в темноте.
  • 8 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в отключении и последующем хаосе "саботаж" его политических оппонентов и Соединенных Штатов, которые призывали его уйти с должности.
  • Министр информации Венесуэлы Хорхе Родригес заявил, что причиной самого масштабного в истории страны отключения электроэнергии (так называемого "блэкаута") стала кибератака.

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Темы: Венесуэла


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