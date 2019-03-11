Суд в Малайзии освободил женщину, которую обвиняли в убийстве брата Ким Чен Ына
Малайзийский суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айша, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.
Об этом сообщает AFP.
Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Хуанг были обвинены в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года путем распыления в лицо нервно-паралитического вещества VX в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпур. Ким Чен Нам умер по дороге из аэропорта в больницу.
"Сити Айша свободна", - заявил судья Азмин Ариффин после того, как принял просьбу прокурора снять обвинения.
"Судья санкционировал освобождение, которое не является оправдательным. Сити Айша, которая два с половиной года была под подозрением в убийстве, освобождена из тюрьмы и может покинуть страну", - говорится в сообщении.
"Мы удовлетворены решением суда. Мы попробуем вылететь с Сити в Индонезию сегодня или как можно скорее", - заявил журналистам посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана.
"Я удивлена и очень счастлива. Я не ожидала этого", - прокомментировала решение судьи Сити Айша.
"С самого начала расследования дела возникали подозрения, что Ким Чен Нам стал жертвой спецоперации, организованного северокорейскими агентами, которые покинули Малайзию через несколько часов после убийства, а две женщины были лишь пешками в политической убийстве", - пишет Reuters.
"Мы все еще верим, что она была просто козлом отпущения. Я все еще верю, что Северная Корея что-то должна делать с этим", - сказал журналистам адвокат Гуй Сун Сэнг.
Напомним:
- Ким Чен Нам - старший брат нынешнего лидера КНДР Ким Чен Ына, был убит 13 февраля 2017. Он был отравлен высокотоксичным газом VX нервно-паралитического действия, остатки которого были обнаружены на его лице и глазах.
- В марте 2018 года в США заявили, что брат лидера КНДР Ким Чен Ына был убит правительством этой страны, и ввели новые санкции против КНДР.