Суд в Малайзии освободил женщину, которую обвиняли в убийстве брата Ким Чен Ына

Малайзийский суд снял обвинения с гражданки Индонезии Сити Айша, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама.

Об этом сообщает AFP.

Сити Айша и гражданка Вьетнама Доан Хуанг были обвинены в убийстве Ким Чен Нама в феврале 2017 года путем распыления в лицо нервно-паралитического вещества VX в аэропорту столицы Малайзии Куала-Лумпур. Ким Чен Нам умер по дороге из аэропорта в больницу.

"Сити Айша свободна", - заявил судья Азмин Ариффин после того, как принял просьбу прокурора снять обвинения.

"Судья санкционировал освобождение, которое не является оправдательным. Сити Айша, которая два с половиной года была под подозрением в убийстве, освобождена из тюрьмы и может покинуть страну", - говорится в сообщении.

"Мы удовлетворены решением суда. Мы попробуем вылететь с Сити в Индонезию сегодня или как можно скорее", - заявил журналистам посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана.

"Я удивлена ​​и очень счастлива. Я не ожидала этого", - прокомментировала решение судьи Сити Айша.

"С самого начала расследования дела возникали подозрения, что Ким Чен Нам стал жертвой спецоперации, организованного северокорейскими агентами, которые покинули Малайзию через несколько часов после убийства, а две женщины были лишь пешками в политической убийстве", - пишет Reuters.

"Мы все еще верим, что она была просто козлом отпущения. Я все еще верю, что Северная Корея что-то должна делать с этим", - сказал журналистам адвокат Гуй Сун Сэнг.

Напомним: