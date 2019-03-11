ООС: На Донбассе держится "тишина"

За прошедшие сутки боевики огонь по позициям ОС не открывали. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 11 марта.

В штабе заявили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним: