ООС: На Донбассе держится "тишина"

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Понедельник, 11 марта 2019, 07:42

За прошедшие сутки боевики огонь по позициям ОС не открывали. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 11 марта.

В штабе заявили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним:

  • С полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. 
  • По сообщению штаба ООС, 8 марта с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков. 

Украинская правда

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Темы: ООС Донбасс


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