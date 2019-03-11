ООС: На Донбассе держится "тишина"
Понедельник, 11 марта 2019, 06:42
За прошедшие сутки боевики огонь по позициям ОС не открывали. С начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Об этом говорится в сводке пресс-центра Объединенных сил по состоянию на 7:00 11 марта.
В штабе заявили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним:
- С полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия.
- По сообщению штаба ООС, 8 марта с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков.
Украинская правда