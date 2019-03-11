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20% украинцев хотели бы, чтобы Вакарчук пошел в президенты

Понедельник, 11 марта 2019, 10:47

Почти каждый пятый украинец хотел бы, чтобы певец Святослав Вакарчук таки принял участие в президентских выборах.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" в начале марта.

64% не хотели бы видеть Вакарчука среди кандидатов, 17% затруднились ответить на этот вопрос. 

 

Больше всего сторонников Вакарчука-кандидата среди избирателей Западной Украины и Киева, а также среди симпатиков Анатолия Гриценко, Владимира Зеленского и Петра Порошенко. 

 

Опрос проходил 1-7 марта среди населения Украины от 18 лет и старше. Методом личного формализованного интервью было опрошено 5 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 1,5%.

Что надо знать о главных кандидатах в президенты: программы, стратегии и спонсоры

Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • Президента украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов.

Ирина Балачук, УП
Темы: Вакарчуквыборы президента 2019
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