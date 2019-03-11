Тимошенко требует, чтобы Порошенко снялся с выборов, и грозит наказанием
Лидер партии "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что поскольку сейчас импичмент невозможен действующий президент Петр Порошенко должен снять свою кандидатуру с президентских выборов после скандала о хищениях в "Укроборонпроме".
Об этом она сказала во время согласительного совета в понедельник.
По ее словам, в парламенте покрываются сделки на оборонных средствах.
"Мы требовали немедленного импичмента президента. Но поняли, что сегодня такой воли ни в парламенте, ни в Генпрокуратуре, ни в Верховном суде нет. Потому что большинство в парламенте - это подельники, генпрокурор - это кум, а Верховный суд создан как карманная структура действующего президента", - заявила Тимошенко.
Она добавила, что ее фракция также требовала создания соответствующей временной следственной комиссии в парламенте, но необходимое постановление не было зарегистрировано, а расследование дела относительно Порошенко передали уже существующей ВСК под руководство представителя "Блока Петра Порошенко".
"Вот так работает сегодня Конституция и закон. Президент - преступник, он отмывал деньги армии. Это сегодня уже очевидно. И поэтому я требую от Порошенко снять свою кандидатуру с выборов и идти снимать иммунитет с себя и отвечать перед законом", - призвала политик.
Кандидат в президенты добавила, что если Порошенко не сделает этого сам, то новый президент заставит его отвечать.
"Если сейчас этого не будет сделано, то новый президент будет привлечен к уголовной ответственности и Порошенко за коррупцию на деньгах армии, и его коррупционное окружение - Свинарчук, их детей, друзей и подельников", - добавила Тимошенко.
Также она пожаловалась, что действующая власть якобы преследует ее однопартийцев и Украину превратили в "37-й год времен Сталина".
В свою очередь председатель фракции БПП Артур Герасимов вспомнил Тимошенко газовые контракты 2009 года, отметив, что за средства от этих контрактов президент РФ Владимир Путин купил много танков, а также в очередной раз упрекнул ее за разбазаривание армии во времена премьерства Тимошенко и "российских кураторов" .
"Когда у вас, Юлия Владимировна, в штабах сидят российские кураторы и, видимо, используются российские деньги, то, извините, мы не только призываем создать ВСК, но и обратились к вам сложить мандат на время расследования, но вы это проигнорировали", - сказал нардеп.
После этого Тимошенко заявила, что никаких российских политтехнологов в ее штабе нет.
В зале началась ссора, которую пытался остановить спикер Верховной Рады Андрей Парубий.
Он призвал депутатов и кандидатов в президенты воздержаться от манипуляций и не проводить предвыборную агитацию в стенах парламента.
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Напомним:
- 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. Якобы Игорь Гладковский участвовал в схемах миллионных хищений в оборонном комплексе.
- По данным журналистов, 22-летний Гладковский-младший вместе с партнерами организовал где-то в 2015 году поставки контрабандных российских деталей для военной техники. Госпредприятия переплачивали за товар в 2-4 раза, покупая его у фирм-прокладок. Руководство "Укроборонпрома" знало об аферах и давало на них согласие.
- Гладковского называют близким другом и партнером Порошенко.
- Лидер фракции "Батькивщина" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила о начале процедуры импичмента Петра Порошенко.
- 31 марта должны состояться выборы президента.
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