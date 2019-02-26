Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко
Лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают начало процедуры импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.
Об этом она сказала с трибуны Верховной Рады.
По ее словам, накануне журналисты опубликовали расследование о схемах обогащения окружения Порошенко на оборонке, которое говорит о том, что все заявления президента о патриотизме - фейк.
"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны", - заявила она.
Политик добавила, что по сути это содействие врагу, уничтожение украинской армии и содействие стране-оккупанту в захвате Украины.
"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все те организованные преступные группировки", - сказала Тимошенко.
Согласно статье 111 Коснтитуции Украины, президент может быть смещен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Но в Украине эту процедуру ни разу не использовали.
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Напомним:
- Ранее журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование, в котором сказано, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
- Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковський-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.
- В 2017 году стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств фиктивным фирмам.
- Незадолго до этого Порошенко заявил, что "руки поотрубает" тем, кто будет воровать в армии.
- Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.
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