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Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко

Вторник, 26 февраля 2019, 09:26
Тимошенко заявила, что начинает процедуру импичмента Порошенко

Лидер фракции "Батькивщина", кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что вместе с другими фракциями начинают процедуру импичмента президента Петра Порошенко после расследования журналистов об обогащении его окружения в оборонной сфере.

Об этом она сказала с трибуны Верховной Рады.

По ее словам, накануне журналисты опубликовали расследование о схемах обогащения окружения Порошенко на оборонке, которое говорит о том, что все заявления президента о патриотизме - фейк.

"То, что журналистами было найдено, подпадает под статью 111 Уголовного кодекса Украины. Это государственная измена, умышленно совершенное гражданином Украины в ущерб суверенитета, территориальной ценности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической безопасности страны", - заявила она.

Политик добавила, что по сути это содействие врагу, уничтожение украинской армии и содействие стране-оккупанту в захвате Украины.

"Вместе с другими фракциями мы начинаем процедуру импичмента президента. И мы обращаемся ко всем без исключения депутатам, которые имеют честь и совесть для того, чтобы поставить на место все те организованные преступные группировки", - сказала Тимошенко.

Подобные заявления  кандидат в президенты делает не впервые.

В 2008 году юристами БЮТ был разработан проект представления народных депутатов "Об инициировании вопроса отстранения президента Украины Ющенко Виктора Андреевича от должности в порядке импичмента в связи с совершением преступлений".

Тогда партия Тимошенко пыталась достичь этого вместе с представителями "Партии регионов".

В 2010 году Тимошенко выступила с инициативой импичмента Виктора Януковича.

Согласно статье 111 Конституции Украины, президент может быть смещен с поста Верховной Радой в порядке импичмента в случае совершения им государственной измены или иного преступления. Но в Украине эту процедуру ни разу не использовали.

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Напомним:

  • Ранее журналисты "Bihus.info" опубликовали расследование, в котором сказано, что сын заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского Игорь был непосредственным участником миллионных схем по хищению в оборонном комплексе.
  • Как свидетельствует обнародованные переписки, Гладковський-младший занимался решением вопросов высокого уровня, согласовывая договоры, в частности, через своего отца. Гладковський-старший, кроме должности в СНБО, также имеет бизнес-отношения с президентом Петром Порошенко.
  • В 2017 году стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств фиктивным фирмам.
  • Незадолго до этого Порошенко заявил, что "руки поотрубает" тем, кто будет воровать в армии.
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Яна Миланова, УП

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Темы: ТимошенкоПорошенкоимпичментгосизмена
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