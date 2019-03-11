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Зеленский побеждает в еще одном рейтинге: Порошенко там только четвертый

Понедельник, 11 марта 2019, 11:13

В рейтинге доверия к украинским политикам и кандидатам в президенты больше всего поддерживают и доверяют комику Владимиру Зеленскому, рейтинг недоверия возглавил руководитель Радикальной партии Олег Ляшко и действующий президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг" за 1-7 марта.

По данным исследования, среди кандидатов в президенты самым большим уровнем доверия пользуется Владимир Зеленский - 43%.

Также отмечается, что высокий уровень доверия имеют руководительница "Батькивщины" Юлия Тимошенко (28%), руководитель "Гражданской позиции" Анатолий Гриценко (26%) Петр Порошенко (24%).

В то же время самый высокий уровень недоверия имеет Олег Ляшко - 71%, а 19% опрошенных доверяют Ляшко. 

Петру Порошенко не доверяют 69% опрошенных.

Юрию Бойко доверяют 18% опрошенных, Андрею Садовому - 17%,певцу  Святославу Вакарчуку - 16%, Александру Шевченко - 13%, Игорю Смешко - 13%, Александру Вилкулу - 12%, Евгению Мураеву - 10%.

Ошибка репрезентативности опроса не более 1,5%.

Для исследования в первую неделю марта опросили 5000 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Напомним:

  • Выборы президента состоятся 31 марта.
  • Президента украинцы будут выбирать среди 39 кандидатов.

Украинская правда

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Темы: ПорошенкорейтингЗеленскийопроссоциология
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