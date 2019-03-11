Суд открыл дело относительно увольнения Авакова

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Понедельник, 11 марта 2019, 12:50

Окружной административный суд города Киева открыл производство по иску к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, министру внутренних дел Арсену Авакову относительно не подачи в Верховную Раду представления об увольнении главы МВД.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Отмечается, что суд будет рассматривать дело по правилам упрощенного искового производства без вызова сторон.

В окружном административном суде объяснили, что упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое решение дела.

"Согласно Кодексу административного судопроизводства Украины, суд рассматривает дела по правилам упрощенного искового производства в течение разумного срока, но не более шестидесяти дней со дня открытия производства", - говорится в сообщении.

Согласно данным реестра, 5 марта иск в суд подала Елена Халагера.

Человек с таким именем является совладельцем адвокатского объединения "Айлекс".

 

В суде отметили, что истец просит суд признать противоправными действия Авакова, а именно нарушение положений ст.7 Закона Украины "О Кабинете Министров Украины", касающиеся требований к членам правительства.

В то же время, истец просит суд признать противоправной бездеятельность премьер-министра относительно неосуществления контроля за деятельностью главы МВД, непредставления в ВРУ представление об увольнении министра Авакова, а также просит суд обязать руководителя Кабмина внести в парламент соответствующее представление.

Украинская правда

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Темы: суд Аваков МВД Гройсман


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