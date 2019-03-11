В России задержали активиста за "могилу Путина"

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Понедельник, 11 марта 2019, 15:17

В российском городе Набережные Челны задержали активиста за установку "надгробия" президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в понедельник сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

Активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета.

 

В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.

По этой статье активисту грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа.

"Вчера (10 марта – УП) Карима забрали из дома в шесть часов вечера", — рассказал правозащитник.

По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие".

Сообщается, что суд над активистом назначили на 12 марта.

Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.

Напомним:

  • 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
  • В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
  • На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
  • В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
  • 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
  • 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".

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Темы: Росcия Путин политзаключенные


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