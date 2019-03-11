В России задержали активиста за "могилу Путина"
В российском городе Набережные Челны задержали активиста за установку "надгробия" президенту РФ Владимиру Путину.
Об этом в понедельник сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.
Активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета.
В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.
По этой статье активисту грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа.
"Вчера (10 марта – УП) Карима забрали из дома в шесть часов вечера", — рассказал правозащитник.
По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие".
Сообщается, что суд над активистом назначили на 12 марта.
Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.
Напомним:
- 10 марта в Москве прошел митинг против изоляции русского интернета. Были задержаны 15 человек.
- В тот же день, в сети появились фото "надгробия Путину", якобы установленного в Набережных Челнах.
- На черном каменном памятнике была размещена фотография президента и надпись: "1952−2019". "Путин похоронил свободный интернет — жители Набережных Челнов похоронили Путина", – писали в соцсетях.
- В декабре 2018 году в Госдуму России внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента Интернета при отключении от глобальной инфраструктуры.
- 12 февраля 2019 года Госдума приняла в первом чтении законопроект.
- 20 февраля президент РФ Владимир Путин объяснил необходимость изоляции российского интернета так: "Они там сидят, это же их изобретение, и все слушают, видят и читают, что вы говорите, и накапливают эту информацию, а так не будут".