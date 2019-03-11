В России задержали активиста за "могилу Путина"

В российском городе Набережные Челны задержали активиста за установку "надгробия" президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом в понедельник сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова.

Активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета.

В отношении Ямадаева был составлен протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.

По этой статье активисту грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тысяч рублей штрафа.

"Вчера (10 марта – УП) Карима забрали из дома в шесть часов вечера", — рассказал правозащитник.

По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие".

Сообщается, что суд над активистом назначили на 12 марта.

Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.

Напомним: