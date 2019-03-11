Дерево упало на маршрутку в Николаеве: среди травмированных – дети

В Николаеве в результате порыва ветра на маршрутное такси упало дерево.

Об этом сообщает пресс-служба спасательной службы Николаевской области.

Во время инцидента в Заводском районе в транспортном средстве находились около 15 человек.

С травмами различной степени в лечебные учреждения госпитализированы двое несовершеннолетних детей и взрослый мужчина.

Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок.

Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали дерево с проезжей части.

Напомним: