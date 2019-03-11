Дерево упало на маршрутку в Николаеве: среди травмированных – дети

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Понедельник, 11 марта 2019, 16:32

В Николаеве в результате порыва ветра на маршрутное такси упало дерево.

Об этом сообщает пресс-служба спасательной службы Николаевской области.

Во время инцидента в Заводском районе в транспортном средстве находились около 15 человек.

С травмами различной степени в лечебные учреждения госпитализированы двое несовершеннолетних детей и взрослый мужчина.

Парамедик Главного управления ГСЧС оказала первую помощь одной из пассажирок.

 

Спасатели с помощью спецоборудования распилили и убрали дерево с проезжей части.

 

Напомним:

  • По состоянию на 15 часов, наблюдаются порывы ветра до 25 м/с в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Одесской, Черкасской областях и в Киеве.
  • Утром 11 марта в Хмельнике дерево упало на местную 28-летнюю жительницу, женщина умерла.
  • В понедельник также в городе Коростышев Житомирской области в результате непогоды сорвало кровлю со здания. В результате непогоды на месте происшествия погибла мать и была тяжело травмирована ее дочь 1995 г.р.

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Темы: Николаев


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