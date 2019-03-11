В Житомирской области ветер снес крышу магазина: мать погибла, дочь в реанимации
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Понедельник, 11 марта 2019, 15:14
В городе Коростышев Житомирской области в результате непогоды сорвало кровлю из магазина, один человек погиб, еще один получил травмы.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Житомирской области.
Трагическое событие произошло около 12:00 11 марта.
Украинская правда
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