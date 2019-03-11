В Житомирской области ветер снес крышу магазина: мать погибла, дочь в реанимации
В городе Коростышев Житомирской области в результате непогоды сорвало кровлю из магазина, один человек погиб, еще один получил травмы.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Житомирской области.
Трагическое событие произошло около 12:00 11 марта.
"В г. Коростышев из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина "Фуршет" сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь, 1995 г.р.", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации.
Полиция по данному факту открыла производство по ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.
Напомним:
- 10 марта в Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
- Утром 11 марта в г. Хмельник дерево упало на 28-летнюю местную жительницу, женщина погибла.
- Ветер наделал беды и в других регионах – разрушил здания, травмировал человека.
- Спасатели из-за сильного ветра объявили ІІ уровень опасности – оранжевый и рекомендуют быть как можно осторожнее на улице.