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В Житомирской области ветер снес крышу магазина: мать погибла, дочь в реанимации

Понедельник, 11 марта 2019, 14:14

В городе Коростышев Житомирской области в результате непогоды сорвало кровлю из магазина, один человек погиб, еще один получил травмы.

Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям Житомирской области.

Трагическое событие произошло около 12:00 11 марта.

"В г. Коростышев из-за сильных порывов ветра с технического помещения здания магазина "Фуршет" сорвало кровлю – металлический лист размером 11х14 метров упал на двух женщин. На месте происшествия погибла мать и тяжело травмирована ее дочь, 1995 г.р.", - говорится в сообщении.

 
фото ГСЧС

Отмечается, что девушка в тяжелом состоянии находится в реанимации.

Полиция по данному факту открыла производство по ч.2 ст.275 (нарушение правил, касающихся безопасного использования промышленной продукции или безопасной эксплуатации зданий и сооружений) Уголовного кодекса Украины.

Напомним: 

  • 10 марта в Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
  • Утром 11 марта в г. Хмельник дерево упало на 28-летнюю местную жительницу, женщина погибла.
  • Ветер наделал беды и в других регионах – разрушил здания, травмировал человека.
  • Спасатели из-за сильного ветра объявили ІІ уровень опасности – оранжевый и рекомендуют быть как можно осторожнее на улице.

Украинская правда

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Темы: Житомиржертвы
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