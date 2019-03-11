Осужденный по делу "украинских диверсантов" Захтей теряет зрение

179 просмотров
Понедельник, 11 марта 2019, 16:56

В осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея, который находится в Симферопольской колонии №1 на аннексированном РФ полуострове, ухудшилось зрение и обострились хронические заболевания.

Об этом "Крим.Реалии" сообщила его жена Оксана Захтей.

"Боли в спине, гастрит, гайморит... Мази от боли в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают. Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не больше. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад", - рассказала она.

По ее словам, Захтей потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение.

Подать документы на УДО он сможет после того как отбудет еще 1,5 года заключения.

"Если говорить о психологическом состоянии, то ему трудно, сильно скучает по дочери, не видел ее уже три года", - добавила Оксана Захтей.

Напомним:

  • В январе 2017 Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.
  • 10 августа 2016 года ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории полуострова.
  • Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращения которых погибли российские военнослужащий и пограничник, произошедших по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа 2016 года.
  • ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких лиц, среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом.
  • В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.
  • В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ с просьбой лишить его российского гражданства.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Росcия политзаключенные Крым


powered by lun.ua
По теме
СМИ назвали фамилии 8 россиян, которых ЕС накажет за керченскую агрессию 11 марта 2019, 16:58
Московский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке 11 марта 2019, 16:29
В России задержали активиста за "могилу Путина" 11 марта 2019, 15:17
Все новости
Главные новости
СМИ назвали фамилии 8 россиян, которых ЕС накажет за керченскую агрессию
Московский суд продлил арест фабрики Roshen в Липецке
В Украине хотят изменить состав дорожного покрытия
Нацкорпус: По приказу Порошенко Кононенко собирается устранять националистов
Все новости
Опыт

Как это – быть молодой семьей ученых в Украине

здоровье

5 привычек, которые могут продлить жизнь на десятилетия

психология

6 худших советов, которые родители могут давать своим детям

Поиск по сайту
Архив
Весь архів