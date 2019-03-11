Осужденный по делу "украинских диверсантов" Захтей теряет зрение

В осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея, который находится в Симферопольской колонии №1 на аннексированном РФ полуострове, ухудшилось зрение и обострились хронические заболевания.

Об этом "Крим.Реалии" сообщила его жена Оксана Захтей.

"Боли в спине, гастрит, гайморит... Мази от боли в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают. Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не больше. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад", - рассказала она.

По ее словам, Захтей потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение.

Подать документы на УДО он сможет после того как отбудет еще 1,5 года заключения.

"Если говорить о психологическом состоянии, то ему трудно, сильно скучает по дочери, не видел ее уже три года", - добавила Оксана Захтей.

Напомним: