Осужденный по делу "украинских диверсантов" Захтей теряет зрение
В осужденного по делу "украинских диверсантов" Андрея Захтея, который находится в Симферопольской колонии №1 на аннексированном РФ полуострове, ухудшилось зрение и обострились хронические заболевания.
Об этом "Крим.Реалии" сообщила его жена Оксана Захтей.
"Боли в спине, гастрит, гайморит... Мази от боли в спине уже не помогают, а обезболивающих таблеток много не пропускают. Возможности проводить полноценное лечение нет. Медикаменты, которые передаю, помогают снять симптомы, но не больше. И то половину таблеток, которые я привезла, вернули назад", - рассказала она.
По ее словам, Захтей потерял надежду на освобождение в результате обмена и надеется на условно-досрочное освобождение.
Подать документы на УДО он сможет после того как отбудет еще 1,5 года заключения.
"Если говорить о психологическом состоянии, то ему трудно, сильно скучает по дочери, не видел ее уже три года", - добавила Оксана Захтей.
Напомним:
- В январе 2017 Московский городской суд признал законным продление ареста Андрея Захтея, которого обвиняют в подготовке терактов в аннексированном Крыму.
- 10 августа 2016 года ФСБ объявила о предотвращении терактов на территории полуострова.
- Попытки так называемых "украинских диверсантов" прорваться на территорию полуострова, во время предотвращения которых погибли российские военнослужащий и пограничник, произошедших по сообщению ФСБ, в ночь на 7 и 8 августа 2016 года.
- ФСБ сообщила о задержании по делу нескольких лиц, среди которых был Захтей, который работал в Крыму таксистом.
- В феврале 2017 года российское следствие перевело Захтея из московского СИЗО "Лефортово" в Крым.
- В марте 2017 года Захтей написал заявление в миграционную службу РФ с просьбой лишить его российского гражданства.