СБУ ждет, что Белецкий ответит за свои слова

Служба безопасности Украины ожидает, что нардеп Андрей Белецкий обнародует данные, подтверждающие его слова о подготовке СБУ покушения на лидеров "Национального корпуса".

Об этом говорится в сообщении на официальной странице СБУ в Facebook.

"СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой", - заявили в ведомстве.

"Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - говорится в сообщении.

Указывается, что СБУ официально обращаются к ГБР Украины, чтобы зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

Напомним: