СБУ ждет, что Белецкий ответит за свои слова

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Понедельник, 11 марта 2019, 19:05

Служба безопасности Украины ожидает, что нардеп Андрей Белецкий обнародует данные, подтверждающие его слова о подготовке СБУ покушения на лидеров "Национального корпуса".

Об этом говорится в сообщении на официальной странице СБУ в Facebook.

"СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой", - заявили в ведомстве.

"Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - говорится в сообщении.

Указывается, что СБУ официально обращаются к ГБР Украины, чтобы зарегистрировать соответствующее уголовное производство.

Напомним:

  • В понедельник лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит физическое уничтожение лидеров "национального корпуса" и "национальных дружин".
  • 9 марта представители Нацкорпуса устроилив центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
  • В ходе акции между представителями НК и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
  • Представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорватьсяк нему во время выступления. 

Украинская правда

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Темы: националисты СБУ Порошенко митинги


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