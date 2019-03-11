СБУ ждет, что Белецкий ответит за свои слова
Служба безопасности Украины ожидает, что нардеп Андрей Белецкий обнародует данные, подтверждающие его слова о подготовке СБУ покушения на лидеров "Национального корпуса".
Об этом говорится в сообщении на официальной странице СБУ в Facebook.
"СБ Украины с удивлением ознакомилась с заявлением лидера партии "Национальный корпус" Андрея Белецкого о якобы подготовке СБУ к физическому уничтожению лидеров этой организации. Очень жаль, что народный депутат Украины, лидер Нацкорпуса Андрей Белецкий дает возможность манипулировать собой", - заявили в ведомстве.
"Мы с нетерпением ожидаем обнародования хоть каких-то конкретных данных, на которых базируются эти серьезнейшие обвинения, которые, после их квалификации, должны быть проверены в рамках уголовного производства с обязательным доведением до общественности его результатов", - говорится в сообщении.
Указывается, что СБУ официально обращаются к ГБР Украины, чтобы зарегистрировать соответствующее уголовное производство.
Напомним:
- В понедельник лидер партии "Национальный корпус" Андрей Белецкий заявил, что по приказу президента Петра Порошенко заместитель председателя Службы безопасности Украины Виктор Кононенко готовит физическое уничтожение лидеров "национального корпуса" и "национальных дружин".
- 9 марта представители Нацкорпуса устроилив центре Киева акцию "День гнева" и пришли на ул. Банковую под Администрацию президента с требованием наказать причастных к хищениям в "Укроборонпроме".
- В ходе акции между представителями НК и полицией произошли столкновения, после которых в полиции заявили о трех пострадавших правоохранителях.
- Представители Нацкорпуса отправились в Черкассы, где в субботу с визитом находился президент Украины Петр Порошенко и пытались прорватьсяк нему во время выступления.