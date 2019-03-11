Шторм в Украине: сильный ветер продолжится ночью
Порывы ветра скоростью до 25 м/с наблюдаются в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в столице.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"По данным синоптиков УкрГидрометцентра, 11 марта в Украине прогнозируются порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.
В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта порывы ветра до 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).
12 марта ночью на севере Левобережья будут порывы ветра 15-20 м/с;
В ГСЧС напоминают, что для того, чтобы уберечься от шквального ветра, нужно:
- избегать прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать шквальным ветром;
- не оставлять автомобили у тех же деревьев, билбордов и т.д.;
- следить за передвижением детей и, по возможности, не позволять им играть на улице во время штормового предупреждения;
- отслеживать информацию о метеорологических предупреждениях.
Напомним:
- 10 марта в Виннице 12-летняя девочка погибла в результате падения дерева.
- 11 марта в городе Хмельник Винницкой области дерево упало на 29-летнюю местную жительницу, женщина умерла.
- 11 марта в 16 областях Украины синоптики объявили второй уровень опасности из-за сильного ветра, на остальной территории страны - ветер будет слабее.