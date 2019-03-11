Шторм в Украине: сильный ветер продолжится ночью

Порывы ветра скоростью до 25 м/с наблюдаются в Киевской, Кировоградской, Николаевской, Черкасской областях и в столице.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По данным синоптиков УкрГидрометцентра, 11 марта в Украине прогнозируются порывы ветра 15-22 м/с, во Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Черниговской, Сумской, Полтавской областях 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый)", - говорится в сообщении.

В Киеве и Киевской области до конца суток 11 марта порывы ветра до 25-30 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

12 марта ночью на севере Левобережья будут порывы ветра 15-20 м/с;

В ГСЧС напоминают, что для того, чтобы уберечься от шквального ветра, нужно:

- избегать прогулок у деревьев, заборов, рекламных щитов и зданий, конструкции которых может сорвать шквальным ветром;

- не оставлять автомобили у тех же деревьев, билбордов и т.д.;

- следить за передвижением детей и, по возможности, не позволять им играть на улице во время штормового предупреждения;

- отслеживать информацию о метеорологических предупреждениях.

Напомним: