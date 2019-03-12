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В Конгрессе США заявили о поддержке вступления Украины в НАТО

Вторник, 12 марта 2019, 03:53

Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил о твердой поддержке присоединения Украины к НАТО.

Об этом сообщает посольство Украины в США.

Выступая в поддержку законопроекта о политике США в отношении непризнания противоправной попытки аннексии Россией Крыма, конгрессмен подчеркнул, что считает необходимым достижение этой цели, а данный документ является четким сигналом поддержки партнерам США - Украине и соседним странам.

Как сообщается, 7 марта Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США утвердил и рекомендовал к одобрению полным составом нижней палаты американского парламента проект закона, который определяет политикой США непризнание суверенитета РФ над Крымом, его воздушным пространством или территориальными водами.

Документ также содержит запрет федеральным департаментам и агентствам США осуществлять любые действия или предоставлять любую поддержку, которая может трактоваться как противоречащая упомянутой политике США.

Напомним:

  • 7 февраля Верховная Рада закрепила в Конституции курс Украины на Европейский союз и НАТО.

"Украинская правда" в Threads

Темы: НАТОСША
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