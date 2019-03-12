Война на востоке: Оккупанты обстреляли позиции ООС у Авдеевки

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Вторник, 12 марта 2019, 08:05

За прошедшие сутки оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт подразделений Объединенных сил в районе города Авдеевка.

Потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

По состоянию на 7:00 12 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе заверили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним:

  • С полуночи 8 марта Украина ввела бессрочный режим "тишины" по всей линии соприкосновения с российскими оккупационными войсками, однако Россия не предоставила гарантий перемирия. 
  • По сообщению штаба ООС, 8 марта с начала суток по состоянию на 12:00 на линии разграничения был зафиксирован один прицельный обстрел со стороны боевиков. 

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Темы: ООС боевые действия


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