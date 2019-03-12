Война на востоке: Оккупанты обстреляли позиции ООС у Авдеевки

За прошедшие сутки оккупанты один раз нарушили режим прекращения огня, применив стрелковое оружие

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики обстреляли из стрелкового оружия опорный пункт подразделений Объединенных сил в районе города Авдеевка.

Потерь среди украинских защитников в результате обстрела нет.

По состоянию на 7:00 12 марта нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

В штабе заверили, что Объединенные силы надежно контролируют действия противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним: