Илон Маск признал роль Украины в космических успехах России
Основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли.
Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему твиту за 7 марта.
Маск отметил, что "у России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, – многоразовая версия их новой ракеты Ангара была бы отличной".
Комментатор отметил, что большая часть "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.
"За все 28 лет существования Российская Федерация не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", – добавил комментатор.
"Украина действительно сыграла главную роль", – признал в ответ Маск.
Ukraine did play a major role— Elon Musk (@elonmusk) 7 березня 2019 р.
Напомним:
- В феврале американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции.
- 2 марта компания Маска запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon к МКС.
Crew Dragon is on SpaceX’s recovery vessel—completing the spacecraft’s first test mission! pic.twitter.com/6K0qgnHd4O— SpaceX (@SpaceX) 8 березня 2019 р.
- "Роскосмос" поздравил NASA с успешной стыковкой с задержкой, а позже обнародовал фото космонавтов в защитных масках.
- 5 марта российские источники заявили СМИ о необычном запахе на МКС и "высокой концентрации" изопропилового алкоголя в воздухе после прибытия Crew Dragon. Но концентрации были достаточно низкими и исчезли после обычных процедур для циркуляции воздуха.
- Российский космический эксперт Вадим Лукашевич выразил мнение, что россияне не хотели стыковки аппарата Маска с МКС – и чувствуют себя в опасности, потому что теперь "Роскосмосу" показали, "кто есть кто".
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