Илон Маск признал роль Украины в космических успехах России

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Вторник, 12 марта 2019, 10:15

Основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли.

Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему твиту за 7 марта.

Маск отметил, что "у России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, – многоразовая версия их новой ракеты Ангара была бы отличной".

Комментатор отметил, что большая часть "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.

"За все 28 лет существования Российская Федерация не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", – добавил комментатор.

"Украина действительно сыграла главную роль", – признал в ответ Маск.

Напомним:

  • В феврале американское космическое агентство NASA окончательно одобрило тестовый запуск космического корабля SpaceX Crew Dragon к Международной космической станции.
  • 2 марта компания Маска запустила беспилотный космический корабль Crew Dragon к МКС.
  • "Роскосмос" поздравил NASA с успешной стыковкой с задержкой, а позже обнародовал фото космонавтов в защитных масках.
  • 5 марта российские источники заявили СМИ о необычном запахе на МКС и "высокой концентрации" изопропилового алкоголя в воздухе после прибытия Crew Dragon. Но концентрации были достаточно низкими и исчезли после обычных процедур для циркуляции воздуха.
  • Российский космический эксперт Вадим Лукашевич выразил мнение, что россияне не хотели стыковки аппарата Маска с МКС – и чувствуют себя в опасности, потому что теперь "Роскосмосу" показали, "кто есть кто".

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Темы: Маск космос технологии Росcия Украина


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