Илон Маск признал роль Украины в космических успехах России

Основатель SpaceX Илон Маск признает, что Украина сыграла ведущую роль в становлении советской, а теперь российской космической отрасли.

Так он отреагировал в Twitter на комментарий к своему твиту за 7 марта.

Маск отметил, что "у России отличное ракетостроение и лучший двигатель, который сейчас летает, – многоразовая версия их новой ракеты Ангара была бы отличной".

Комментатор отметил, что большая часть "российской инженерии" родом из СССР и имеет украинские корни.

"За все 28 лет существования Российская Федерация не совершила космической революции и до сих пор использует старое советское наследие", – добавил комментатор.

"Украина действительно сыграла главную роль", – признал в ответ Маск.

Ukraine did play a major role — Elon Musk (@elonmusk) 7 березня 2019 р.

Напомним: