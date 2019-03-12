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В Раде прокрутили запись "разговора Коломойского с Тимошенко", ее соратник выругался

Вторник, 12 марта 2019, 09:55
В Раде прокрутили запись разговора Коломойского с Тимошенко, ее соратник выругался

Председатель фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов продемонстрировал запись телефонного разговора якобы между Юлией Тимошенко и Игорем Коломойским и заявил, что лидер "Батькивщины" должен публично рассказать о финансовом сотрудничестве с олигархом.

Об этом он сказал во время выступления с трибуны парламента во вторник.

"Сегодня вся страна обсуждает разговор между Юлией Владимировной Тимошенко и Игорем Валерьевичем Коломойским. И я хотел бы, чтобы вы услышали это еще раз сейчас", - заявил Герасимов и включил на телефоне запись разговора.

На нем женщина, с голосом похожим на голос Тимошенко якобы поздравляет с днем ​​рождения Игоря Коломойского и благодарит его за то, что "умеет быть настоящим другом, и настоящим партнером".

Во время демонстрации записи к трибуне подошел нардеп от "Батькивщины", политтехнолог, который курирует все медианаправление относительно Тимошенко, Александр Абдуллин и заявил: "Артур, ты придурок, просто придурок. Подумай, что ты сейчас делаешь на всю страну".

 

Но Герасимов на это не обращал внимания, несмотря и на возгласы из зала парламента.

"Еще раз повторю. Сегодня вся страна обсуждает эту запись. Но для нас в этой записи нет ничего нового, потому что он демонстрирует то, что мы и так хорошо знаем. У Игоря Коломойского есть два кандидата на выборах - это Зеленский и Тимошенко", - заявил он.

Нардеп отметил, что у Тимошенко с Коломойским давние связи и добавил, что хотя происхождение записи непонятное, ее достоверность для него не вызывает сомнения.

"Она в очередной раз показывает двойные стандарты - публично неискренние угрозы олигархам, а за кулисами целование в дёсна. Общество устало от вашей постоянной лжи Юлия Владимировна, как старого политика. Вы уже 25 лет боретесь с олигархами. Начинали с Лазаренко, а продолжаете с Коломойским", - сказал представитель БПП.

Герасимов добавил, что его фракция требует публичного отчета о финансовых договоренностях Тимошенко с Коломойским.

Тимошенко в ответ рассказала об очередной части расследования журналистов о хищениях в оборонной сфере и участии в этом правоохранительных органов.

Яна Миланова, УП

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Темы: БППТимошенкоКоломойский
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