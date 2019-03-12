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Гиперлуп Бойко: нардеп висел на турнике в Виннице и работал в Раде – ЧЕСНО

Вторник, 12 марта 2019, 09:56

Кандидат в президенты от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко 1 марта зарегистрировался в Верховной Раде и в то же время находился в Виннице.

На это обращает внимание общественное движение "ЧЕСНО".

В 11:00 "112 канал" транслировал в прямом эфире его встречу с тренерами украинских сборных в Виннице. Бойко обещал способствовать восстановлению спортивных школ и подтягивался на перекладине.

 
Вот стоп-кадр из программы "Голос народа", вышедшей в прямом эфире.

В то же время часом ранее нардеп Бойко совершил письменную регистрацию на заседании парламента. В тот день утром в Верховной Раде был час вопросов к правительству.

 

Также народный депутат Бойко был зарегистрирован и на послеобеденном заседании сессии ВР.

 

Активисты обращают внимание, что это не первый случай, когда во время предвыборной кампании нардепы прогуливают работу в Раде.

На прошлой неделе письменную регистрацию осуществили за Ирину Геращенко, которая в то время находилась вместе с президентом в Одессе. А ее карточка приняла участие в 5 из 15 голосований на утреннем заседании (все пять - "за").

В частности, Геращенко проголосовала за проект закона об одобрении решения президента о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины 2019 для участия в многонациональных учениях (№10067).

В первую неделю агитации работу в парламенте пропускали VIP-агитаторы Анатолия Гриценко и Андрея Садового – нардепы Виктор Чумак и Олег Березюк соответственно.

Напомним, ст. 84 Конституции предусмотрено, что народные депутаты на заседаниях Верховной Рады голосуют лично.

Общественное движение "ЧЕСНО" отмечает, что мониторит всех народных депутатов, которые являются кандидатами в президенты Украины или их VIP-агитаторами и прогуливают работу в парламенте.

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Темы: Бойковыборы президента 2019Верховная Рада
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