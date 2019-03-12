В ГПУ ответили на новую серию расследования хищений в оборонке
В Генеральной прокуратуре отрицают информацию расследования "Bihus.info" относительно взяток за закрытие или затягивание дел о хищении в оборонной сфере.
Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко от 12 марта.
Лысенко отмечает, что в ГПУ расследуется только одно производство, в рамках которого закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления.
"Соответственно, было два направления расследования. Первый – мошенничество. Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования – Рогозой", – говорит Лысенко.
По его словам, второй эпизод касается неуплаты налогов: "объявлено подозрение, взыскалась немалая сумма недоимки в госбюджет".
"Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - говорит пресс-секретарь Генпрокуратуры.
Относительно коррупционной составляющей, Лысенко отмечает, что хищение или коррупционные действия должностных лиц "Укроборонпрома" - исключительная подследственность НАБУ.
"Сейчас продолжается служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", - резюмирует он.
Напомним:
- В четвертой части расследования "Bihus.info" речь шла о том, что все следственные органы, которые должны расследовать хищения на оборонке, знали о нем.
- Журналисты утверждают, что в Генпрокуратуре, Военной прокуратуре, Службе безопасности, Государственной фискальной службе и Национальном антикоррупционном бюро неоднократно открывали уголовные производства, но закрывали их за взятки.