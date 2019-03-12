В ГПУ ответили на новую серию расследования хищений в оборонке

В Генеральной прокуратуре отрицают информацию расследования "Bihus.info" относительно взяток за закрытие или затягивание дел о хищении в оборонной сфере.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря Генпрокуратуры Андрея Лысенко от 12 марта.

Лысенко отмечает, что в ГПУ расследуется только одно производство, в рамках которого закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления.

"Соответственно, было два направления расследования. Первый – мошенничество. Этот эпизод в суде с 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования – Рогозой", – говорит Лысенко.

По его словам, второй эпизод касается неуплаты налогов: "объявлено ​​подозрение, взыскалась немалая сумма недоимки в госбюджет".

"Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивания дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - говорит пресс-секретарь Генпрокуратуры.

Относительно коррупционной составляющей, Лысенко отмечает, что хищение или коррупционные действия должностных лиц "Укроборонпрома" - исключительная подследственность НАБУ.

"Сейчас продолжается служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", - резюмирует он.

Напомним: