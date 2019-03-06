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Хищение в оборонке: участнику схемы объявили о подозрении – Луценко

Среда, 6 марта 2019, 17:18
Хищение в оборонке: участнику схемы объявили о подозрении – Луценко

Руководителю ООО "Оптимумспецдеталь", которое поставило на оборонные предприятия продукции на 140 миллионов гривен, Андрею Рогозе сообщили о подозрении в неуплате налогов на около 30 миллионов гривен бюджетных средств.

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко на заседании Совета национальной безопасности и обороны 6 марта.

Он рассказал, что дело "Оптимумспецдетали" ГПУ ведет с 2016 года.

"В 2018 году Рогоза с двумя соучастниками – работниками СБУ находятся на скамье подсудимых в Печерском суде по обвинению в мошенничестве. Они требовали у жены одного из бывших высокопоставленных чиновников средства якобы для передачи сотрудникам правоохранительных органов. На этом были пойманы, и никто их не собирается покрывать. Им светит достаточно большой срок", - сказал Луценко.

Генпрокурор добавил, что 2 марта ГПУ получила окончательный акт налоговой проверки ООО "Оптимумспецдетали", которая показала, что фирма не уплатила около 30 миллионов налогов.

"Подозрение о чем вчера вечером было вручено руководителю фирмы "Оптимумспецдеталь" Рогозе", - сказал Луценко.

По его словам, полученные в ходе следствия доказательства, в том числе телефонные аппараты, передали в экспертное учреждение.

"Если экспертиза подтвердит их подлинность, то мы не исключаем, вернее, планируем вручения подозрения вероятным соучастникам Рогозы в этом хищении государственного бюджета путем неуплаты налогов", - сказал Луценко.

Вместе с тем, как сообщает сайт ГПУ, речь идет о сумме 26,6 миллиона гривен. Также подчеркивается, что меру пресечения для Рогозы не выбирали, поскольку подозреваемый возместил ущерб, причиненный государству неуплатой налогов.

"Ждем результатов и относительно вероятных злоупотреблений и должностными обязанностями – это от ноября 2018 является компетенцией НАБУ. Речь идет об отдельном представителе аппарата СНБО, о руководителях концерна, о руководителях государственных оборонных заводов – все эти должностные лица являются исключительной подследственностью НАБУ, и мы ждем результатов относительно их вероятных нарушений", - подытожил Луценко.


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Напомним:

  • В 2017 году стало известно, что государственный концерн "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств фиктивным фирмам.
  • Среди фирм-прокладок была и "Оптимумумспецдеталь". Правда, журналисты ее директором называли Владимира Волохача. Фамилию Андрея Рогозы также называли среди участников схемы, но, по данным журналистов, он возглавлял компанию "Интер Сталь".
  • Незадолго до расследования в 2017 году президент Порошенко заявил, что "руки поотрубает" тем, кто будет воровать в армии.
  • 25 февраля издание "Bihus.info" обнародовало новое расследование о том, как люди из окружения Петра Порошенко курируют хищения в оборонной сфере. В нем фигурировал сын заместителя секретаря СНБО Игорь Гладковский.
  • Гладковский призвал правоохранительные органы проверить изложенные в журналистском расследовании проекта Bihus.Info данные о незаконных сделках при закупках в армии. И заявил о временном прекращении полномочий первого заместителя секретаря СНБО.
  • Порошенко заявил, что требует у правоохранительных органов проведения срочной проверки информации, изложенной в расследовании журналистов.
  • 4 марта президент уволил Гладковского с должности первого заместителя секретаря СНБО. 
  • Олег Гладковський вместе с Игорем Кононенко являются ближайшими партнерами президента и управляют бизнесом Порошенко после его избрания.

Ирина Балачук, УП
Темы: УкроборонпромГенпрокуратураналоги
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