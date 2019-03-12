В ООН призвали Украину отменить ограничения по выплате пенсий в ОРДЛО

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Вторник, 12 марта 2019, 11:51

Глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер заявила, что в Украине должны отменить привязку регистрации в качестве переселенцев для получения пенсий.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве во вторник, где был презентован доклад мониторинговой миссии ООН по правам человека, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что согласно данным миссии, 700 тысяч украинских пенсионеров лишились доступа к пенсиям в результате конфликта.

"Это прямой результат государственной политики, которой доступ к пенсиям привязан к регистрации в качестве ВПЛ (временно перемещенных лиц - ред) и к процедуре верификации, которая вытекает из этой привязки", - сказала Фрейзер.

"Наша рекомендация остается неизменной - следует немедленно отменить привязку доступа к пенсиям к регистрации в качестве ВПЛ", - добавила она.

Напомним:

  • Ранее представитель Украины в Трехсторонний контактной группе Евгений Марчук заявил, что жители оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей получили в течение четырех прошлых лет 80 млрд гривен пенсионных выплат из украинского бюджета.

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Темы: Донбасс пенсии ООН права человека


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