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Тимошенко грозит жалобой в ОБСЕ на "подкуп избирателей Порошенко"

Вторник, 12 марта 2019, 11:55

Лидер "Батькивщины" и кандидат в президенты Юлия Тимошенко заявила, что собирается жаловаться в Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ и ключевым послам из-за масштабного подкупа избирателей штабом действующего президента Петра Порошенко.

Об этом она сказала с трибуны парламента во вторник.

По ее словам, сейчас руководство парламента не предоставило никакого содействия и не принято никаких решений относительно подкупа голосов избирателей за счет бюджета через фонд "Турбота", из-за выдачи монетизированных субсидий и доплат к пенсии.

"И поэтому мы будем обращаться к ОБСЕ, послам ключевых стран, вносить законопроект, чтобы эти выплаты перенести на период после выборов президента и мы будем немедленно делать все шаги, чтобы этот масштабный подкуп прекратить", - заявила Тимошенко.

Она в очередной раз отметила, что большинство президента в парламенте приняло бюджет, где запланировали миллиард гривен специальных средств в фонд действующего главы государства на подкуп, его жене - 800 миллионов, а другим членам его семьи - 200 миллионов гривен.

Лидер "Батькивщины" добавила, что не позволит подкупать людей, фальсифицировать выборы и подрывать демократию и пообещала привлечь Порошенко и его окружение к уголовной ответственности.

Напомним:

  • Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что  штаб провластного кандидата с помощью админресурса и за средства бюджетной программы якобы пытается купить голоса пенсионеров Киева, Киевской области и ещё одного региона
  • Избирательные штабы действующего президента Петра Порошенко и экс-премьер-министра Юлии Тимошенко обвиняют друг друга в подкупе избирателей и нечестной кампании.
  • 31 марта состоится первый тур выборов президента.

Яна Миланова, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ТимошенкоПорошенковыборы президента 2019подкуп
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