Зеленский закончил снимать "Слугу народа"

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил об окончании съемок третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором он играет роль президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.

"И кто бы мог когда-то из нас подумать , что наши моральные ценности , выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей.", - добавил Зеленский.

Читайте также: Что надо знать избирателю о Владимире Зеленском

Владимир Зеленский: 1 апреля - офигенный день для победы клоуна

Напомним: