Зеленский закончил снимать "Слугу народа"

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Вторник, 12 марта 2019, 17:58

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил об окончании съемок третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором он играет роль президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.

"И кто бы мог когда-то из нас подумать , что наши моральные ценности , выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей.", - добавил Зеленский.

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Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.
  • В интервью "Украинской правде" Зеленский уверял, что не проводит предвыборной агитации на бесплатный концертах.
  • В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

Украинская правда

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Темы: Зеленский виборы


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