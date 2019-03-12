Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский закончил снимать "Слугу народа"

Вторник, 12 марта 2019, 16:58
Зеленский закончил снимать Слугу народа

Кандидат в президенты Владимир Зеленский сообщил об окончании съемок третьего сезона сериала "Слуга народа", в котором он играет роль президента.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Закончили снимать "Слугу" сегодня (во вторник - ред.) в полночь", - написал он.

"И кто бы мог когда-то из нас подумать , что наши моральные ценности , выраженные художественным языком в фильме, станут настолько близкими и острыми для людей.", - добавил Зеленский.

Читайте также: Что надо знать избирателю о Владимире Зеленском

Владимир Зеленский: 1 апреля - офигенный день для победы клоуна

Напомним:

  • Первый тур выборов президента состоится 31 марта, второй – 24 апреля.
  • В интервью "Украинской правде" Зеленский уверял, что не проводит предвыборной агитации на бесплатный концертах.
  • В декларацию за 2017 год комик внес 7,3 млн гривен доходов, а его жена около 800 тыс. гривен.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Зеленскийвиборы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Весь мир заинтересован, чтобы работал "зерновой коридор"
Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи
Зеленский приехал в Турцию: будет говорить с Эрдоганом
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: