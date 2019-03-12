Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Лига Чемпионов: Роналду выводит "Ювентус" в 1/4, "Манчестер Сити" громит "Шальке"

Вторник, 12 марта 2019, 23:11

Туринский "Ювентус" пробился в четвертьфинал Лиги Чемпионов, отыгравшись в матче с испанским "Атлетико".

Напомним, что первый матч в Мадриде завершился победой испанцев со счетом 2:0. В Турине "Старая синьора" розромила испанцев 3:0 благодаря трем голам Криштиану Роналду.

"Ювентус" полностью переиграл "Атлетико". За весь матч у испанцев можно отметить только удар Альваро Мораты в конце первого тайма, когда мяч пролетел чуть выше перекладины.

На 27-й и 49-й минуте Криштиану Роналду дважды точно пробил головой и сделал счет 2:0 в этой игре. Решающий гол в этом поединке также в активе португальца.

На 86-й минуте Роналду реализовал 11-метровый удар за фол в штрафной "Атлетико" на Бернадерски. В добавленные пять минут к основному времени туринцы удержали нужный для себя счет, оформив третий камбэк в матчах 1/8 финала Лиги Чемпионов.

"Манчестер Сити" в ответной игре просто уничтожил немецкий "Шальке", забив семь голов после победы в Германии со счетом 3: 2.

"Шальке" держался в игре с командой Пепа Гвардиолы до 35-й минуты, когда счет в матче открыл Серхио Агуэро.

В дальнейшем за семь минут хозяева забили еще два гола. На 38-й минуте Агуэро оформил дубль, а через четыре минуты Лерой Сане после паса от Александра Зинченко сделал счет 3:0.

В начале второго тайма Стерлинг забивает четвертый мяч в поединке. Довершили разгром "Шальке" голы Бернарду Силва, Фила Фодена и Габриэла Жезуса.

В составе "Шальке" с первых минут на поле появился украинец Евгений Коноплянка, который отыграл весь матч.

Николай Аврамчук, для УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: футбол
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
футбол
Донецкий "Шахтер" получил нового тренера
Украина вышла в полуфинал молодежного Евро по футболу и впервые сыграет на Олимпиаде
"Шахтер" уволил тренера, который сделал дончан чемпионами
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: