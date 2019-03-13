В зоне ООС задержали боевика, который проходил подготовку в России

1997 просмотров
Среда, 13 марта 2019, 10:15

Сотрудники Нацполиции задержали боевика вооруженных формирований РФ на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск поймали 12 марта.

"Гражданин Б. после подготовки в городе Белгород России вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Объединенные силы на Донбассе Росcия


powered by lun.ua
По теме
Боевики обстреляли позиции ООС из запрещенного оружия несмотря на перемирие 12 марта 2019, 18:38
К украинским позициям пришел боевик с автоматом и документами "ЛНР" 9 марта 2019, 23:58
ООС: боевики стреляли дважды, украинские военные отвечали 9 марта 2019, 19:02
Все новости
Главные новости
За третьего и каждого следующего ребенка украинцам будут доплачивать
Порошенко уволил руководителя СБУ Сумщины
Час неустанных обстрелов из гранатометов и снайпер: ранены двое военных
Украина разместит еврооблигации на 350 миллионов долларов
Все новости
исследование

Как наш рост влияет на здоровье

Любовь

7 привычек счастливых пар

социум

Три истории о том, как это - работать с любимцем

Поиск по сайту
Архив
Весь архів