В зоне ООС задержали боевика, который проходил подготовку в России
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Среда, 13 марта 2019, 10:15
Сотрудники Нацполиции задержали боевика вооруженных формирований РФ на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил.
Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.
Боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск поймали 12 марта.
"Гражданин Б. после подготовки в городе Белгород России вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа", - говорится в сообщении.
Сейчас с задержанным проводят следственные действия.
Украинская правда
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