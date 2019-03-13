В зоне ООС задержали боевика, который проходил подготовку в России

Сотрудники Нацполиции задержали боевика вооруженных формирований РФ на блокпосту в районе проведения операции Объединенных сил.

Об этом сообщает пресс-служба Операции объединенных сил.

Боевика 4 отдельной мотострелковой бригады 2 армейского корпуса оккупационных войск поймали 12 марта.

"Гражданин Б. после подготовки в городе Белгород России вступил в ряды российских оккупационных войск, участвовал в боевых действиях против украинского народа", - говорится в сообщении.

Сейчас с задержанным проводят следственные действия.