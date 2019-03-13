В ОРЛО ввели трудовую повинность для населения

Так называемый "совет министров ЛНР" утвердил "постановление", которым в оккупированном регионе вводится фактически трудовая повинность для гражданского населения.

Об этом сообщает "Остров" со ссылкой на "документ", опубликованный 12 марта.

Отмечается, что порядок привлечения мирных жителей к выполнению работ "для нужд обороны, ликвидации последствий применения противником оружия, восстановлению поврежденных (разрушенных) объектов экономики, систем жизнеобеспечения" разработан в соответствии с "законом" псевдогосударства "о военном положении".

Сообщается, что к трудовой повинности будут привлекать граждан в возрасте от 18 до 60 лет.

В издании добавили, что от принудительных работ освободят тех, кто согласится пополнить ряды боевиков так называемой "ЛНР", а также матерей-одиночек и беременных женщин.

Также сообщается, что контролировать трудовую повинность будут так называемая "народная милиция" и прочие "исполнительные органы" оккупантов.

В издании отметили, что сейчас суть "постановления" доносят до местного населения, информируя о месте и времени сбора граждан, привлекаемых к работам.

"Мирные жители, согласно распоряжениям боевиков, "обязаны прибыть в указанное место к назначенному времени и выполнять требования уполномоченных органов при выполнении работ для нужд обороны"", - сказано в публикации.

Отмечается, что за выполнение этих работ боевики обещают кормить и выплачивать компенсацию "в размерах, установленных "министерством труда и социальной политики".