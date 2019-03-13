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Силовик, которого судят за разгон Майдана, до сих пор работает в Нацгвардии - СМИ

Среда, 13 марта 2019, 11:14

Бывший руководитель департамента общественной безопасности МВД Владимира Гриняка, которого судят в Шевченковском райсуде Киева по обвинению в разгоне Майдана в 2014, сейчас занимает руководящую должность в Нацгвардии.

Об этом говорится в расследовании "Слидство.Инфо".

Отмечается, что Гриняк утверждает, что дело против него полностью сфальсифицировано, но по данным журналистов и следствия именно он руководил действия беркутовцев и других силовиков на митингах и акциях протеста.

"Гриняка обвиняют в соучастии в организации умышленного убийства участников Евромайдана, препятствовании митингам и еще ряде преступлений. По версии следователей, именно он координировал силовиков во время кровавых столкновений 18 февраля 2014 года", - говорится в публикации.

 
фото Слидство.Инфо

При этом авторы добавляют, что после Майдана Гриняка не уволили, а повысили и еще и назначили на руководящую должность в Нацгвардии.

Сообщается, что журналисты Слидства.Инфо проанализировали видеозаписи событий 18 февраля и на нескольких видео они заметили человека, похожего на Владимира Гриняка, который стоит рядом с заместителем начальника киевской милиции Петром Федчуком, который после Революции Достоинства бежал в Россию.

 
фото Слидство.Инфо

Отмечается, что на определенном кадре Гриняк по рации дает указания подчиненным, после чего началось наступление силовиков.

"Анализируя видеозаписи, снятые в первой половине дня 18 февраля, журналисты узнали генерала Гриняка по меньшей мере в пяти различных местах в правительственном квартале рядом с силовиками", - говорится в расследовании.

Авторы добавляют, что на отдельном кадре он держит в руке предмет, похожий на оружие и бежит по Крепостному переулку за грузовиком, за рулем которой сидит майдановец.

Сообщается, что в конце 2016 года Гриняку объявили подозрение, но суд отказался взять его под стражу и отстранить от должности.

Сам Гриняк утверждает, что он и его семья стояла на Майдане, за что его якобы отстранил тогдашний глава МВД Захарченко.

 
фото Слидство.Инфо

"Впрочем, вряд ли это правда. В распоряжении журналистов Слидства.Инфо есть копия доверенности от 18 февраля, которым Гриняка назначили руководителем сводного отряда МВД", - отмечают авторы публикации.

Также отмечается, что журналисты Слидства.Инфо получили от собственных источников список телефонных соединений Гриняка по 18 февраля и узнали, что среди более чем сотни телефонных соединений, примерно четверть - с тогдашним заместителем министра внутренних дел Виктором Ратушняком, который после Майдана сбежал из Украины, остальные - в основном с коллегами по общественной безопасности МВД.

Сам Гриняк не захотел объяснять, о чем говорил тогда с заместителем министра, коротко ответив: "о любви".

Сообщается, что в мае 2018 года дело Гриняка передали в суд. Но более чем за полгода судьи так и не смогли начать рассмотрение по существу.

По данным издания, поддержать обвиняемого генерала периодически приходят группы мужчин, которые представляются участниками Самообороны Майдана и всячески препятствуют общению журналистов с обвиненным.

Сам генерал утверждает, что во время Революции Достоинства помогал майдановцам, в частности сообщал секретную информацию о планах силовиков и тогдашнего руководства МВД. Но, как утверждает адвокат Евгения Закревская, которая представляет сторону евромайдановцев, никаких подтверждений этому нет.

Сообщается, что Слидство.Инфо обратилось в МВД с запросом, почему Гриняк, несмотря на все обвинения, продолжает работать на руководящей должности в Национальной гвардии Украины, но на момент выхода расследования ведомство не предоставило ответа.

Напомним:

  • В 2016 году при избрании меры пресечения Владимиру Гриняку сообщалось, что он служил в зоне АТО с 2014 по 2015 год.
  • В поддержку Гриняка тогда пришли депутаты от партии "Народный фронт". Они предлагали взять экс-начальника общественной безопасности МВД на поруки.
  • В мае 2018 года Генпрокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя департамента общественной безопасности МВД, обвиняемого в управлении разгоном Майдана в 2014 году.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕвромайдансудМВДНацгвардия
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