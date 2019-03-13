Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Православная церковь Сербии не признает ПЦУ – СМИ

Среда, 13 марта 2019, 11:45

Сербская православная церковь направила во все православные церкви письмо о том, что не признает Православную церковь Украины.

Об этом со ссылкой на белградскую проправительственную газету "Политика" пишет "Радио Свобода".

В частности, СПЦ "считает неканоническим вторжения вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной".

ПЦУ в письме называют "искусственной конфедерацией раскольнических структур".

Также отмечают, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.

Сербская православная церковь "рекомендует" всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "господином Епифанием и всеми, кто находятся в единстве с ним".

В то же время в материале не указано, когда и на каком уровне было принято решение.

Белградское СМИ также отмечает, что СПЦ до сих пор не опубликовала официального отношения к созданию ПЦУ ни на официальном сайте, ни на сайте официальной газеты "Православлє", однако позицию СПЦ публиковали на порталах Московского патриархата.

Читайте также: Автокефалия Православной церкви Украины: как это было

Напомним:

  • 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Соборукраинского православия, где митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины.
  • 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии ПЦУ. В тот же день Администрация президента предоставила перевод текста томоса, позже документ обнародовал и Вселенский патриархат.
  • 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию в Стамбуле.
  • Русская православная церковь не признает украинской автокефалии.

Темы: томосПравославная Церковь Украиныцерковь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоВ укрытии одной из школ Киева во время тревоги обвалился потолок и прорвало трубу

Украинские БПЛА попали в цель на территории России - источник

Зеленский озвучил внешнеполитические цели Украины на следующий год

Зеленский уволил уполномоченного АМКУ Сандыгу через четыре дня после назначения

Нидерланды готовятся передать Украине первые восемнадцать истребителей F-16

"Батькивщина" заблокировала подписание легализации медицинского каннабиса

Все новости...
томос
Зеленский посетил молебен Вселенского патриарха по убитым украинцам
Верю в победу правды
Эпифаний: Ракеты и бомбы летят по благословению главы РПЦ Кирилла
Последние новости
19:30
Зеленский о дронах, мобилизации и Залужном. За кулисами пресс-конференции – УП. Чат
19:17
В Польше после переговоров в Киеве надеются на прекращение блокады границы до Рождества
19:11
Правительство продлило запрет на торговлю с Россией
19:05
Минобороны Румынии заказало у Rheinmetall модернизацию систем ПВО
18:50
Авдеевская мясорубка работает на полную мощность – глава МВА о штурмах россиян
18:38
В Украине с 4 января стартуют первые аукционы на промышленный вылов рыбы
18:32
Оккупанты убили одного человека в Донецкой области и ранили пятерых
18:31
Мобилизация по-новому. Производство собственного оружия. Помощь Украине. Чего ждать в 2024 г. ТОК-ШОУ УП
18:20
Адвокаты обвиняемых в который раз перенесли слушания по делу изнасилования 14-летней девушки из Закарпатья
18:16
ОбновленоНа Одесщину летят русские ударные дроны
Все новости...
Реклама: