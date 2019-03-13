Православная церковь Сербии не признает ПЦУ – СМИ

Сербская православная церковь направила во все православные церкви письмо о том, что не признает Православную церковь Украины.

Об этом со ссылкой на белградскую проправительственную газету "Политика" пишет "Радио Свобода".

В частности, СПЦ "считает неканоническим вторжения вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной".

ПЦУ в письме называют "искусственной конфедерацией раскольнических структур".

Также отмечают, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.

Сербская православная церковь "рекомендует" всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "господином Епифанием и всеми, кто находятся в единстве с ним".

В то же время в материале не указано, когда и на каком уровне было принято решение.

Белградское СМИ также отмечает, что СПЦ до сих пор не опубликовала официального отношения к созданию ПЦУ ни на официальном сайте, ни на сайте официальной газеты "Православлє", однако позицию СПЦ публиковали на порталах Московского патриархата.

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Напомним: