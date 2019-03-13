Православная церковь Сербии не признает ПЦУ – СМИ
Сербская православная церковь направила во все православные церкви письмо о том, что не признает Православную церковь Украины.
Об этом со ссылкой на белградскую проправительственную газету "Политика" пишет "Радио Свобода".
В частности, СПЦ "считает неканоническим вторжения вселенского патриарха Варфоломея на территорию Российской православной церкви и его решение в связи с Украиной".
ПЦУ в письме называют "искусственной конфедерацией раскольнических структур".
Также отмечают, что СПЦ признает только Украинскую православную церковь, возглавляемую митрополитом Онуфрием, которая находится в составе Московского патриархата.
Сербская православная церковь "рекомендует" всем своим архиереям и священникам воздержаться от литургического и канонического общения с "господином Епифанием и всеми, кто находятся в единстве с ним".
В то же время в материале не указано, когда и на каком уровне было принято решение.
Белградское СМИ также отмечает, что СПЦ до сих пор не опубликовала официального отношения к созданию ПЦУ ни на официальном сайте, ни на сайте официальной газеты "Православлє", однако позицию СПЦ публиковали на порталах Московского патриархата.
Читайте также: Автокефалия Православной церкви Украины: как это было
Напомним:
- 15 декабря в Киеве состоялся Объединительный Соборукраинского православия, где митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания (Думенко) избрали предстоятелем единой Православной церкви Украины.
- 5 января 2019 года в Стамбуле подписали томос об автокефалии ПЦУ. В тот же день Администрация президента предоставила перевод текста томоса, позже документ обнародовал и Вселенский патриархат.
- 6 января вселенский патриарх Варфоломей передал томос митрополиту Епифанию в Стамбуле.
- Русская православная церковь не признает украинской автокефалии.