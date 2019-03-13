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В Кремле отреагировали на требование США оценить доходы Путина

Среда, 13 марта 2019, 11:57
В Кремле отреагировали на требование США оценить доходы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков связал принятые Конгрессом США антироссийских законопроектов с нарастающей русофобией накануне выборов в США.

Об этом он сказал журналистам в среду, передает российское информагентство ТАСС.

"Подобные законопроекты могут лишь негативно повлиять (на отношения Москвы и Вашингтона – ред.). Это продолжающаяся весьма недружественная, оголтелая русофобская линия. Это продолжение такой эмоциональной экзальтации. Поэтому сейчас мы не ожидаем как-то трезвых оценок со стороны американских законодателей", - сказал Песков

Песков выразил уверенность, что уровень русофобии в США будет только нарастать.

"Это внутриамериканские процессы, любой специалист, который знает новую и новейшую историю США, с легкостью спрогнозирует, что по мере приближения к президентским выборам накал русофобии будет только нарастать, ибо русофобия всегда использовалась в качестве электорального инструмента в США, к нашему сожалению", - резюмировал представитель кремля.

Напомним:

  • Нижняя палата Конгресса США одобрила 4 законопроекта, направленные против правительства России и лично президента Владимира Путина.
  • Один из одобренных документов требует от директора Нацразведка США за полгода подготовить для конгрессменов отчет об активах Путина.

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Темы: СШАРосcия
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