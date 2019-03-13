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Час неустанных обстрелов из гранатометов и снайпер: ранены двое военных

Среда, 13 марта 2019, 12:15

В среду в зоне Операции объединенных сил ранили двух военнослужащих, их эвакуировали в медицинские учреждения, в районе Марьинки стрелял снайпер террористов.

Об этом 13 марта сообщил представитель Минобороны Максим Праута.

По словам Прауты, по состоянию на 12 часов 13 марта ситуация на Донецком направлении остается напряженной. Там, с начала суток произошло 2 обстрелы.

"С 7.20 утра российско-оккупационные войска начали обстреливать опорные пункты подразделений Объединенных сил вблизи Авдеевки", - сообщили в Минобороны.

Спикер отметил, что боевики в течение 55 минут вели огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия со стороны оккупированного Минерального.

"Около 11 часов в районе Марьинки зафиксировано обстрел наших позиций враждебным снайпером", - сказал Праута.

Пресс-секретарь добавил, что в результате обстрелов двух военнослужащих ООС ранили. Их эвакуировали в медицинские учреждения для оказания необходимой помощи.

В то же время в ведомстве уверяют, что ситуация на линии разграничения остается под контролем подразделений ООС.

За прошедшие сутки боевики три раза обстреляли позиции ООС, применив при этом запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Потерь среди украинских военных не было.

Украинская правда
Темы: ООСДонбасс
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