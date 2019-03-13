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Социологи обновили президентский рейтинг. У Зеленского он вырос

Среда, 13 марта 2019, 13:36
Социологи обновили президентский рейтинг. У Зеленского он вырос

Лидером президентского рейтинга является Владимир Зеленский, которого поддерживают 27,7% тех, кто определился и намерен голосовать.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного с 5 по 10 марта.

Вторую позицию занимает действующий президент Петр Порошенко, которого готовы поддержать 19,6% опрошенных, а третью - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, за которую готовы проголосовать 14,8% тех, кто определился и пойдет на выборы.

Также в исследовании указывается, что за Юрия Бойко проголосовали бы 9,6% респондентов, за Анатолия Гриценко - 8,2%, а Олега Ляшко - 4,8%.

За Игоря Смешко проголосовали бы 3,4% опрошенных, Александра Вилкула - 2,8%, Руслана Кошулинского - 2,3%, Евгения Мураева - 1,9%, Александра Шевченко - 1,6%, Юрия Тимошенко - 1,2% .

За других кандидатов проголосовали бы менее 1% опрошенных украинцев, которые определились со своим выбором.

 

Сообщается, что в ходе исследования респондентам также было предложено сделать свой собственный прогноз того, кто станет следующим президентом Украины.

Так, на вопрос: "Скажите, а кто из следующих кандидатов, по Вашему мнению, победит?", наиболее вероятным победителем на президентских выборах респонденты считают Порошенко - 23,9%.

19,3% опрошенных прогнозируют победу Зеленскому, а Тимошенко -13,2%.

Отмечается, что в победу остальных кандидатов респонденты верят неохотно, ни один из кандидатов не получает показатели выше 3%.

При этом указывается, что около четверти опрошенных (24%) еще не смогли определиться с тем, кто именно станет следующим президентом Украины.

 

В опросе приняли участие 2000 респондентов во всех областях Украины (без учета населения АР Крым и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей).

Выборка репрезентативна для населения Украины старше 18 лет по таким показателям как пол, возраст, тип поселения и область проживания. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%

Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face) по месту жительства респондента.

Центр социальных и маркетинговых исследований "Социс" курирует политтехнолог президента Игорь Гринев.

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Напомним:

  • Согласно опросу, проведенному "Социс" в феврале, за Зеленского готовы были проголосовать 23,8% тех, кто определился и точно пойдет на выборы, за Порошенко - 20,3%, за Тимошенко - 15,9%.

Украинская правда
Темы: выборы президента 2019социологияопрос
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