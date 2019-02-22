Отрыв Зеленского сократился, 20% избирателей еще думают

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Пятница, 22 февраля 2019, 11:11

Владимир Зеленский на несколько процентов опережает Петра Порошенко в электоральном рейтинге, Юлия Тимошенко еще на несколько процентов отстает от действующего президента.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Центра социальных и маркетинговых исследований "Социс", проведенного с 8 по 18 февраля.

70,8% респондентов заявили, что обязательно будут голосовать, а 9,2% не будут голосовать.

Около 20% избирателей еще не знают, за кого отдадут свой голос, – и такое же количество колеблется, идти ли на избирательные участки.

Среди тех, кто обязательно будет голосовать и определился с выбором, 23,8% опрошенных отдали бы голоса за Владимира Зеленского, 20,3% – за Петра Порошенко, 15,9% – за Юлию Тимошенко, 11,5% – за Юрия Бойко, 6,6% – за Анатолия Гриценко, 5,5% – за Олега Ляшко.

 

Если учесть еще и тех, кому пока сложно сказать, будут ли голосовать, то цифры поддержки немного другие, но порядок кандидатов такой же.

 

При этом наиболее вероятным победителем на президентских выборах 23,9% респондентов считают действующего президента Порошенко. Победу Тимошенко прогнозируют 16,3% опрошенных, а Зеленскому – 12,5%.

Также часть электората не исключает, что изменит свои политические предпочтения.

 

"Социс" опросил 2000 респондентов во всех областях Украины (без оккупированных территорий Крыма и Донбасса) методом face-to-face интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,1%

Данные КМИСа за начало февраля были такими: 26,9% украинцев, которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах, планируют поддержать Зеленского, 17,7% – Порошенко, 15,8% – Тимошенко.

А данные "Центра Разумкова" за 7-14 февраля показывали такую поддержку лидеров гонки: за Зеленского – 19% тех, кто намерен участвовать в выборах, за Порошенко – 16,8%, за Тимошенко – 13,8%.

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Темы: социология выборы президента 2019 Зеленский Порошенко Тимошенко


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