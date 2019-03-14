Лига Чемпионов: "Ливерпуль" и "Барселона" стали последними четвертьфиналистами

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Четверг, 14 марта 2019, 00:16

Английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" стали последними четвертьфиналистами Лиги Чемпионов.

"Ливерпуль" после домашней ничьей с "Баварией" обыграл на выезде мюнхенцев со счетом 3:1.

Счет в матче на 26-й минуте открыл Садио Мане, воспользовавшись ошибкой на выходе Мануэля Нойера, он перебросил мяч через вратаря и двух защитников "Баварии".

На 39-й минуте мюнхенцы сумели сравнять счет. После прострела с фланга Жоэль Матип срезал мяч в собственные ворота - 1:1.

Во втором тайме забивал только "Ливерпуль". На 69-й минуте после подачи углового Ван Дейк ударом головой делает счет 2:1. На 84-й минуте Мане после навеса от Салаха ударом головой пробил Нойера в третий раз в этой игре - 3:1.

Не имела проблем в ответном матче 1/8 финала с "Лионом" и испанская "Барселона". После нулевой ничьей в Лионе в Барселоне французская команда была разгромлена со счетом 5:1.

На 18-й минуте счет в игре с пенальти открыл Лионель Месси - 1:0. На 32-й минуте после паса Луиса Суареса счет в матче удвоил Филипе Коутинью, который забивал в пустой угол ворот - 2:0.

На 59-й минуте интрига в матче возобновилась после удара метров с 12-ти Люка Тузара - 2:1. На 78-й минуте Месси оформил дубль, успокоив болельщиков католонцев. После третьего гола "Лион" посыпался. На 82-й минуте Месси выдает пас на Жерара Пике и тот забивает с нескольких метров - 4:1.

Через пять минут снова Месси делает результативную передачу на Усмана Дембеле, который сделал счет окончательным - 5:1.

Николай Аврамчук для УП

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Темы: футбол


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