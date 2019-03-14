CPJ опубликовал сборник последних колонок убитых журналистов

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Четверг, 14 марта 2019, 02:14

Комитет по защите журналистов CPJ опубликовал сборник последних работ журналистов, убитых за профессиональную деятельность.

Издание под названием The Last Column (Последняя колонка) представлено на специальном сайте  thelastcolumn.com.

"Представляем "Последнюю колонку" как способ хранить память о тех, кто отдал свои жизни, чтобы открыть правду, и требовать справедливости, чтобы виновные в их убийствах были привлечены к ответственности", - говорится на главной странице сайта.

Авторы сборника подчеркивают, что с 1992 года за свою профессиональную деятельность были убиты 1337 журналистов. Имена всех погибших журналистов внесены в анимированное лого.

"Каждый раз, когда будет убит журналист, его имя будет добавляться в лого", - сказано в сообщении о сборнике в Twitter комитета.

В сборник вошли последние работы 24 журналистов. В том числе и журналиста "Украинской правды" Павла Шеремета, погибшего при взрыве в автомобиле 20 июля 2016 года.

 

Следствие склоняется к версии о профессиональных мотивах убийства, но ни организаторов, ни исполнителей взрыва не установило.

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Темы: Дело Шеремета свобода слова СМИ


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